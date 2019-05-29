العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬يؤكد‭ ‬لكوشنر‭ ‬ضرورة‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المكلف‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬الاسرائيلية–الفلسطينية‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر،‭ ‬ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬رفيعة‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يشاع‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬تلقى‭ ‬اعتراضات‭ ‬جدية‭ ‬من‭ ‬الاردن‭ ‬ومصر‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ . ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬«الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬استقبل‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي،‭ ‬جاريد‭ ‬كوشنر،‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬الأردن‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬خصوصا‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لحل‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي»‭. ‬وأكد‭ ‬الملك‭ ‬«ضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬جميع‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وتعيش‭ ‬بأمن‭ ‬وسلام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية»‭. ‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬الأردن،‭ ‬حليف‭ ‬واشنطن‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬حول‭ ‬خطة‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الأردن‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬قال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬طرح‭ ‬اقتصادي‭ ‬لمعالجة‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬«لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بديلا‭ ‬لخطة‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين»‭.‬

ووصل‭ ‬كوشنر‭ ‬الى‭ ‬عمان‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬سعياً‭ ‬لحشد‭ ‬الدعم‭ ‬لهذه‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬شقّها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ومنذ‭ ‬تولّيه‭ ‬منصبه‭ ‬يبدي‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬«اتّفاق‭ ‬نهائي»‭ ‬بين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬كل‭ ‬أسلافه‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬والديموقراطيين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

لكنّ‭ ‬المعادلة‭ ‬تبدو‭ ‬حساسة‭ ‬جداً‭ ‬لأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يقاطعون‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬اعترفت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2017‭.‬

ويأمل‭ ‬كوشنر‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عبر‭ ‬وعده‭ ‬بتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬فعلية‭ ‬وهو‭ ‬مدرك‭ ‬انه‭ ‬بحاجة‭ ‬لدعم‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬حليفة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

ويرافق‭ ‬كوشنر‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬والاردن‭ ‬واسرائيل‭ ‬ذراعه‭ ‬اليمنى‭ ‬جايسون‭ ‬غرينبلات‭ ‬وكذلك‭ ‬الممثل‭ ‬الاميركي‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬براين‭ ‬هوك‭.‬

وشارك‭ ‬كوشنر‭ ‬وغرينبلات‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بمأدبة‭ ‬إفطار‭ ‬أقامها‭ ‬على‭ ‬شرفه‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬مولاي‭ ‬حسن‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المغربي‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭.‬

وقال‭ ‬غرينبلات‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«شكراً‭ ‬لكم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬الخاصة‭ ‬وعلى‭ ‬مشاركة‭ ‬حكمتك»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬«المغرب‭ ‬صديق‭ ‬هام‭ ‬وحليف‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

وسيزور‭ ‬كوشنر‭ ‬لاحقاً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬مونترو‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬ثم‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬و‭ ‬26‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خطتها‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬شقها‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭.‬

وأعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬باستثناء‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬حضورها‭.‬

–‭ ‬خطة‭ ‬محاطة‭ ‬بسرية‭ ‬تامة–

وسيجمع‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬«من‭ ‬السلام‭ ‬الى‭ ‬الازدهار»‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين،‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وعالم‭ ‬الاعمال‭.‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬المنامة‭ ‬فرصة‭ ‬«لتشجيع‭ ‬الدعم‭ ‬لاستثمارات‭ ‬ومبادرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬محتملة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تجعل‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬ممكنا»‭.‬

لكن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أكدوا‭ ‬عدم‭ ‬مشاركتهم‭. ‬وندد‭ ‬صائب‭ ‬عريقات‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬بالمحاولات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬تشجيع‭ ‬«التطبيع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لفلسطين»‭.‬

وقال‭ ‬عريقات‭ ‬إن‭ ‬«محاولات‭ ‬تعزيز‭ ‬التطبيع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لفلسطين‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض‭. ‬القضية‭ ‬لا‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بل‭ ‬بتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مواردها‭ ‬ومعابرها‭ ‬وحدودها‭ ‬وتجسيد‭ ‬سيادتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال»‭.‬

كما‭ ‬قرر‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاديون‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬مقاطعة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬(بال‭ ‬تريد)‭ ‬عرفات‭ ‬منصور‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬«الذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مؤسسة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬المنامة‭. ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬تلقوا‭ ‬دعوات‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬لكننا‭ ‬قررنا‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة»‭.‬

وأحاط‭ ‬كوشنر‭ ‬خطته‭ ‬بغموض‭ ‬شديد‭ ‬ووعد‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بافكار‭ ‬جديدة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المقاربات‭ ‬التقليدية‭ ‬لم‭ ‬تتح‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬لتقديم‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة،‭ ‬أصدر‭ ‬كوشنر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيار/مايو‭ ‬أقوى‭ ‬إشارة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬لن‭ ‬تقترح‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تؤيده‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭.‬

ويعتبر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المنشودة‭.‬