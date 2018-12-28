العامري يرفض وجود القوات الامريكية في العراق والفتلاوي تعلّق بطريقة ساخرة

بغداد -تكريت -الزمان

اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، عن رفضه لتواجد اي قوات اجنبية برية وقواعد جوية في اي جزء من الاراضي العراقية.

فيما

وصفت كتل نيابية عراقية زيارةَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية إلى قاعدة عين الأسد بالانتهاك لسيادةِ البلاد، وطالبت بوضع حدٍّ لوجود واشنطن العسكري على الأراضي العراقية.

يأتي ذلك بعد أن أكد ترامب خلال زيارته إلى العراق إمكانيةَ استخدام القواعد الأمريكية في هذا البلد لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا.

وقال العامري خلال كلمة له في مهرجان الذكرى الرابعة لتحرير الضلوعية “لا نقبل تواجد لاي قوات اجنبية على ارض العراق حتى لو كانت للتدريب”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاخراج هذه القوات من البلاد .

وشدد العامري على ضرورة ان “تكون الحكومة جادة في القيام باعمال يستحقها الشعب الذي صبر وضحى طويلا وان ذلك يتجسد بتقديم كافة الخدمات”.

وعن ملف الفساد، تطرق العامري الى انه “اذا لم تكن هناك معركة حقيقية ضده فلا يمكن النهوض بالعراق وهو الامر الذي اكدت عليه المرجعية الدينية لاكثر من مرة في فتاواها واحاديثها”، مشيرا الى انه “وكما تم التعاون في التصدي للارهاب فيجب على الجميع ان يتعاونوا على محاربة الفساد”.