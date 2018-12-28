العامري يرفض وجود القوات الامريكية في العراق والفتلاوي تعلّق بطريقة ساخرة

بغداد -تكريت -الزمان
اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، عن رفضه لتواجد اي قوات اجنبية برية وقواعد جوية في اي جزء من الاراضي العراقية.
فيما
وصفت كتل نيابية عراقية زيارةَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية إلى قاعدة عين الأسد بالانتهاك لسيادةِ البلاد، وطالبت بوضع حدٍّ لوجود واشنطن العسكري على الأراضي العراقية.
يأتي ذلك بعد أن أكد ترامب خلال زيارته إلى العراق إمكانيةَ استخدام القواعد الأمريكية في هذا البلد لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا.
وقال العامري خلال كلمة له في مهرجان الذكرى الرابعة لتحرير الضلوعية “لا نقبل تواجد لاي قوات اجنبية على ارض العراق حتى لو كانت للتدريب”، داعيا الحكومة الى “اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاخراج هذه القوات من البلاد .
وشدد العامري على ضرورة ان “تكون الحكومة جادة في القيام باعمال يستحقها الشعب الذي صبر وضحى طويلا وان ذلك يتجسد بتقديم كافة الخدمات”.
وعن ملف الفساد، تطرق العامري الى انه “اذا لم تكن هناك معركة حقيقية ضده فلا يمكن النهوض بالعراق وهو الامر الذي اكدت عليه المرجعية الدينية لاكثر من مرة في فتاواها واحاديثها”، مشيرا الى انه “وكما تم التعاون في التصدي للارهاب فيجب على الجميع ان يتعاونوا على محاربة الفساد”.
من جانبها
حنان الفتلاوي
سخرت رئيس كتلة ارادة ، النائبة السابقة حنان الفتلاوي ، من زيارة ترامب المفاجئة الى العراق واصفة اياه بـ” طلع بوخة الأخ”.
وتابعت على صفحتها في موقع التواصل فيس بوك ” ترامب يعترف اثناء زيارته للعراق بالاتي (أقول لكم، كنت قلقاً على مؤسسة الرئاسة، ولم أكن قلقا على نفسي، قلقت على السيدة الأولى. لو أنكم رأيتم ما مررنا به في الطائرة المظلمة، بنوافذ مغلقة بالكامل، من دون أي ضوء، ظلمة حالكة. هل كانت تساورني مخاوف؟ نعم كانت هناك مخاوف)”.
واردفت معلقة على صورة تظهر ترامب امام عدد كبير من عناصر الجيش الاميركي التي ينكر المسؤولون العراقيون وجودها “ماشاء الله كل هؤلاء مستشاااااارين ؟ حسب رواية الحكومة السابقة انه لايوجد أي مقاتل امريكي على الارض العراقية انما فقط مستشارين بعدد محدود ” ، مضيفة ” الصورة من لقاء ترمب أمس ببعض جنوده في قاعدة عين الاسد في الانبار تتحدث”.