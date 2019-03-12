العالم يهب لإيقاف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس- قائمة باسماء الدول

باريس-(أ ف ب) – حمل تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا الأحد، بعد أربعة أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة “لايون إير” في أندونيسيا، عددا كبيرا من البلدان وشركات الطيران على تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات للرحلات المتوسطة، على رغم ان بوينغ أكدت “عدم وجود أي سبب يحملها على توجيه تعليمات جديدة للشركات”.

– البلدان التي أغلقت مجالها الجوي –

أستراليا:

منعت هيئة الطيران المدني الأسترالية الثلاثاء كل طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق في أجوائها بمفعول فوري. لا تشغل الشركات الجوية الأسترالية هذه الطائرات وإنما تستخدمها “سيلك إير” السنغافورية، و”فيجي إيرويز″ لتسيير رحلات إليها.

سنغافورة:

أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة التعليق “المؤقت” اعتبارا من الثلاثاء لتشغيل كل رحلات هذا الطراز من الطائرات، في الذهاب والإياب، بسبب الحادثين.

ويطال الإجراء طائرة “سيلك إير” و”تشاينا ساذرن إيرلاينز″ و”غارودا إندونيسيا” و”شاندونغ إيرلاينز″ و”تاي لايون إي” التي تسير كذلك رحلات إلى سنغافورة باستخدام هذا الطراز من البوينغ.

– البلدان التي علقت الرحلات –

الصين:

طلب المكتب الصيني للطيران المدني من الشركات الجوية الصينية تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى تؤكد السلطات الأميركية وشركة بوينغ “التدابير المتخذة لضمان سلامة الرحلات بصورة فعالة”.

وتحدث المكتب عن “اوجه تشابه” نظراً لأن “الحادثين الجويين (مع لايون إير والخطوط الجوية الاثيوبية) وقعا لطائرتي بوينغ 737 ماكس 8 سُلمتا حديثا، وحصل كلاهما خلال مرحلة الإقلاع”.

سُلمت بالاجمال 76 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس الى نحو عشر شركات جوية صينية، منها تشاينا وهاينان ايرلاينز وشانغهاي ايرلاينز، كما تفيد معلومات نُشرت في كانون الثاني/يناير على موقع الشركة الأميركية على الإنترنت.

أندونيسيا:

قررت أندونيسيا التي خسرت شركتها لايون إير طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في 29 تشرين الأول/اكتوبر 2018 مع 189 شخصا على متنها، الاثنين، وقف استخدام هذه الطائرات.

وتشغل شركة لايون اير الأندونيسية المتدنية الاسعار، عشر طائرات بوينغ 737 ماكس 8، وشركة غارودا الوطنية طائرة واحدة.

كوريا الجنوبية:

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية تجميد طائرتين تابعتين لشركة “إيستر جت” وهي الوحيدة الكورية الجنوبية التي تمتلك بي737-8 (طائرتان) النموذج الذي تعرض لحادث تحطم طائرة اثيوبية، بالتوقف عن استخدام هذه الطائرات في انتظار نتائج التحقيق”.

منغوليا:

أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق طائرة وحيدة من هذا الطراز لدى شركة “منغوليان إيرلاينز” الجوية.

– الشركات التي جمدت رحلات هذه الطائرات –

– جمدت شركة إثيوبيان ايرلاينز، بعد الحادث الذي تعرضت له إحدى طائراتها الأحد، كامل أسطولها من البوينغ 737 ماكس حتى اشعار آخر. وتملك الشركة الاثيوبية أربع طائرات وقدمت طلبا لشراء 29 طائرة.

– غول (البرازيل، 7 طائرات)، أيرومكسيكو (المكسيك، 6 طائرات)، كومير (جنوب إفريقيا، طائرة واحدة)، كايمانو ايروايز (جزر كايمان، طائرتان).

– قررت شركة ايرولينياس ارجونتيناس الارجنتينية “التعليق الموقت للاستثمار التجاري” لخمس طائراتها بوينغ من طراز 737 ماكس 8.

– الشركات التي تواصل تشغيل طائراتها –

– في الولايات المتحدة، قالت هيئة الطيران الفيدرالية انها مستعدة لاتخاذ “تدابير فورية ومناسبة” اذا ما ظهرت “مشكلة تؤثر على سلامة” الطائرات. وطلبت الوكالة من بوينغ إجراء تغييرات “في موعد أقصاه نيسان/إبريل” على برمجيات ونظام تحسين المناورة المعروف اختصاراً “أم.سي.إيْ.سي” (MCAS) لتجنب الحوادث.

– في الهند، فرضت السلطات تدابير أمنية إضافية على أطقم الصيانة الأرضية وطواقم الطائرات. وتملك هذا النوع من الطائرات شركتان هنديتان هما سبايس جت (12 طائرة) وجت ايروايز (5 طائرات) التي تؤكد أنها تواجه صعوبات مالية، وهذا يعني عدم تشغيل أي من طائراتها البوينغ 737 ماكس في الوقت الراهن.

– أفادت شركتا الطيران الأميركية (ساوث ويست) (34 طائرة) والخطوط الجوية الأميركية (24) أنهما تواصلان تشغيل طائراتهما البوينغ 737 ماكس، وكذلك شركة الطيران النرويجية منخفضة الأسعار (18) والخطوط الجوية التركية (11) والخطوط الجوية الإيطالية (3)، وطيران أيسلندا (3) ، والروسية اس 7 (2).

في كندا، لم تعلن شركة اير كندا (24 طائرة) وويست جت (13) عن وقف الرحلات، ومثلهما فعلت فلايدبي (10)، والبولندية “لوت” (ست طائرات) وشركة “تويفلاي” المنخفضة التكلفة (13).