ليفربول يتعثّر بالتعادل مع وستهام

العالم ينتظر كلاسيكو الأرض اليوم وميسي يسابق الزمن للمشاركة

{ مدن – وكالات: تضاربت الأنباء بشأن مشاركة نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو بعد الاصابة التي تعرّض لها أمام فالنسيا في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني. وتعادل برشلونة على أرضه أمام فالنسيا 2-2، وسجل ميسي ثنائية الفريق الكتالوني. خلال مواجهة فالنسيا بدا أن ميسي تعرض لإصابة في فخذه الأيمن وغادر للعلاج لكنه أكمل المباراة. الصحف الكتالونية لم تجزم بمشاركة الأسطورة، فقد كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو: سيحدّد أطباء برشلونة إمكانية مشاركة ميسي في الكلاسيكو من عدمها. وقالت الصحيفة: سيخضع ميسي لفحوصات وسيقرر بعدها الأطباء مصير مشاركته في الكلاسيكو. توقّعات الصحف في برشلونة أنها كدمة بسيطة ومشاركة ليو في الكلاسيكو شبه مؤكدة. برنامج تشيرينغيتو الشهير في إسبانيا أكد مشاركة نجم برشلونة في موجهة الغريم ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك اليوم الأربعاء حيث اعتبر أنها مجرد كدمة واللاعب جاهز للمشاركة بنسبة 100 بالمئة. من جهة أخرى، قالت صحيفة ماركا أن ميسي وديمبيلي سيحصلان على التصريح الطبي وسيشاركان في الكلاسيكو أمام ريال مدريد. مشاركة ديمبيلي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد مازالت غير مؤكدة، فرغم تعافيه من الاصابة فإنه وصل إلى مقرّ التدريبات وهو يعاني من ارتفاع الحرارة بسبب الانفلوانزا. وتعافى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة سريعًا، من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا، السبت الماضي وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ميسي جاهز لمباراة ريال مدريد، في الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا، وسوف ينضم لقائمة الفريق. وأضافت الصحيفة، أن فالفيردي المدير الفني للفريق سيحدد مصير ميسي من خوض المباراة، قبل ساعات قليلة من خوض اللقاء. وتعرض ميسي لإصابة قوية في الفخذ اليمنى، نتج عنها تجمع دموي، في مباراة برشلونة الأخيرة أمام فالنسيا. يذكر أن ميسي يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق 6 أهداف عن زميله لويس سواريز صاحب المركز الثاني.

نصيحة لكوتينيو

وجه البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة برشلونة، رسالة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البارسا الحالي، والذي لا يمر بأفضل أوقاته، وارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الكتالوني. وقال ستويتشكوف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: كوتينيو من فضلك لا تفكر في الانضمام إلى نادٍ آخر، فهو شيء قرأته مؤخرًا في الصحافة. وأضاف: لا يوجد نادٍ آخر مثل برشلونة، ولذلك يقولون إنه أكثر من نادٍ، ولن تجد في أي نادٍ آخر زملاء مثل ميسي وسواريز، فمع هؤلاء تملك وقتا عظيما لفعل أكثر شيء تحبه وهو كرة القدم. وتابع: أتمنى لك الأفضل من أعماق قلبي، ومتأكد أنك ستصنع التاريخ في برشلونة، فأنت لديك الكثير لتقدمه، والشيء الوحيد الذي يجب أن تفكر فيه هو الاستمتاع باللعب، مثلما تستمتع مع منتخب البرازيل. واختتم: لقد حاولت الاستمتاع باللعب كما كنت أفعل مع منتخب بلغاريا، وفي النهاية كنت أستمتع بنفس المقدار مع برشلونة.

الريال غاضب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد غاضب من الميزة التي حصل عليها غريمه التقليدي، برشلونة على مستوى مواجهتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الملكي غاضب من حصول النادي الكتلوني على راحة إضافية لمدة يومين على مستوى الذهاب والإياب، حيث لعب البلوجرانا مباراته الخاصة في الدوري الإسباني الجولة الماضية ضد فالنسيا على ملعب كامب نو يوم السبت، في حين لعب الميرينجي مباراة نفس الجولة يوم الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، مما يعني حصول برشلونة على راحة ليوم إضافي قبل مباراة الذهاب ضد اللوس بلانكوس. وسيتكرر الحال بالنسبة لمباراة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة في العاصمة الإسبانية، حيث سيلعب البرسا يوم السبت، بينما سيخوض ريال مدريد مباراته يوم الأحد !. وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيحصل على 55 ساعة إضافية من الراحة خلال مواجهتي الكلاسيكو، مما يثير غضب مسؤولي نادي العاصمة ويجعلهم يطالبون بتعديل جدول مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني. وغيّر فريق ريال مدريد جلده كثيرا منذ تولي المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المسؤولية بعد إقالة جولين لوبيتيجي أواخر تشرين الأول الماضي. وكان سولاري حريصا على تجديد دماء الملكي، وضخ العديد من الوجوه الشابة في التشكيلة الأساسية تدريجيا، ليستعيد الفريق توازنه نسبيا في الليجا، ويصل إلى الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا. ويستعد العملاق المدريدي لمواجهة غريمه برشلونة في الطريق نحو المباراة النهائية. ومن ضمن الأسلحة التي أعاد سانتياجو سولاري بريقها في قلعة سانتياجو برنابيو، المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور المنضم لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادما من نادي فلامينجو. وحجز فينيسيوس مكانا له في هجوم الملكي بالمباريات الأخيرة متفوقا على لاعبين قدامى بالفريق مثل ماركو أسينسيو وإيسكو. ولعب المهاجم البرازيلي الشاب 20 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في أربع بطولات محلية وقارية وعالمية، سجل خلالها 3 أهداف. كما كان فينيسيوس ركيزة أساسية في تأهل الميرينجي للدور قبل النهائي بصناعته 7 أهداف لزملائه في 6 مباريات بكأس الملك. ويأمل البرازيلي الواعد مواصلة التألق في بطولة كأس الملك، وترك بصمة مميزة في أول ظهور له بمباريات الكلاسيكو، بعدما كان خارج القائمة في مباراة الدور الأول لليجا، والتي انتهت بفوز كاسح للعملاق الكتالوني بنتيجة 5-1 في معقله كامب نو.

تعادل ليفربول

انتهت مواجهة وستهام يونايتد وضيفه ليفربول 1-1 في ختام المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي اول امس الإثنين. وضيّق مانشستر سيتي الخناق على ليفربول المتصدر وبات الفارق بينهما 3 نقاط فقط (62 نقطة لليفربول)، (59 لمانشستر سيتي). أما وستهام فصار رصيده 32 نقطة في المركز الثاني عشر. وسجل السنغالي ساديو مانيه هدف ليفربول بالدقيقة 22 من تسلل فادح، أما هدف وستهام فجاء بقدم ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 28. وفشل فريق الحمر في تكرار سيناريو المواجهات الأربع الماضية مع مضيفه اللندني حين سجل في كل منها 4 أهداف (اثنتان 4-صفر ومثلهما 4-1)، بعدما عجزت ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو عن فك شيفرة الدفاع المحكم الذي طبقه المدرب السابق لمانشستر سيتي التشيلي مانويل بيليغريني. واستفاد ليفربول في المرحلة الماضية من سقوط سيتي أمام نيوكاسل 1-2، للابتعاد عنه بفارق 5 نقاط بعدما تعادل بدوره مع ليستر سيتي (1-1)، عاد ليصبح الفارق بين الفريقين ثلاث نقاط بعد فوز حامل اللقب على أرسنال 3-1 الأحد.