الحزن يخيّم بوفاة ملكة إستثنائية أثبتت تفانيها وشجاعتها طوال حكمها

العالم يعزّي البريطانيين برحيل إليزابيث الثانية

بغداد – قصي منذر

خيم الحزن على العالم بعد اعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية في منزلها الاسكتلندي عن عمر ناهز 96 عاما عقب مسيرة حافة بالاحداث الاستثنائية توجتها باثبات التفاني والشجاعة خلال تسلمها العرش ونجاحها في تضميد جراح الحرب العالمية الثانية. وقدم العراق ،التعازي الى بريطانيا بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ،التي كان لها حضورٌ في أهمِّ المحطات التأريخية منذ جلوسها على العرش عام 1952. وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس (يعرب العراق عن تعازيه ومواساته لحكومة المملكةِ المتحدة وشعبها الصديق، برحيل الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لها حضورٌ في أهمِّ المحطات التأريخيَّة والإجتماعية والسياسية للمملكة وأصدقائها). وعزى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،في وقت سابق برحيل إليزابيث الثانية.وقال في تغريدة على تويتر (مواساتنا الصادقة للشعب البريطاني الصديق وللعائلة المالكة برحيل الملكة ، التي طالما كانت محل تقدير للعالم أجمع). بدوره ، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح ،تعازيه للشعب البريطاني بوفاة الملكة. وقال في تغريدة على تويتر (اشعر بحزن عميق لوفاة الملكة ، وأتقدم بأحر التعازي للعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة). وبعث ?رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، برقية تعزية بوفاة الملكة. وقال البارزاني (أشعر بحزن عميق لوفاة الملكة ، تعازيي للعائلة المالكة، وشعب المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب). ووافت المنية ،أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين عاما في الحكم. تسلمت العرش في عام 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.وأشار قصر باكنغهام الى انه (تم إطلاق 96 طلقة مدفعية في لندن تكريما للملكة الراحلة). وأعلن القصر الملكي البريطاني، ان الملك تشارلز الثالث أعلن حدادا ملكيا ينتهي بعد جنازة الملكة بأسبوع.وستستغرق مراسم الجنازة 10 أيام في إطار ما يعرف بسقوط جسر لندن الملكية التي تدخل حيذ التنفيذ فور وفاتها.ورأى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي في بيان امس ان (الراحلة قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة).ونعى العاهل الأردني عبد الله الثاني، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكّداً أنّها (كانت منارة للحكمة والقيادة). وعبّر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، عن تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطاني. واضاف في بيان ان (الراحلة الكبيرة كانت رمزاً للحكمة والتسامح). وتحدث سلطان عمان هيثم بن طارق، في برقية تعزية عن (مناقب الملكة الراحلة والمكانة التي حظيت بها بين شعوب العالم ،والتي كانت صديقة دائمة للسلطنة). وكتب أمير قطر، تميم بن حمد، على حسابه على تويتر (كانت خلال مسيرتها الحافلة مصدرًا للإلهام والنبل، وجمعتها بقطر علاقات راسخة وبناءة عززت روابط الصداقة والشراكة بين شعبينا). وفي لبنان ،اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ،الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات. وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن (الملكة الراحلة ، امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما ،واسهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة خاصة). وفي روسيا ،قال الرئيس فلاديمير بوتين في بيان أصدره الكرملين (طوال عقود، تمتعت إليزابيث الثانية بحبّ رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية). وأبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، (ألمه لغياب إليزابيث الثانية التي كانت أوّل عاهل بريطاني لا يحكم الإمبراطورية الهندية التي لم تعد قائمة بعد تقسيمها عام 1947 ونيل دولتي الهند وباكستان المنبثقتين منها استقلالهما). واضاف أن (الملكة الراحلة جسّدت قيادة ملهمة لأمّتها وشعبها). ووصف رئيس باكستان عارف علوي، الراحلة بأنها (كانت زعيمة كبيرة وخيّرة).وأعرب الحبر الاعظم ،البابا فرنسيس عن (حزنه العميق لرحيل الملكة)، وتابع أنّها (كانت مثالاً في التفاني في العمل).كما التزم ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ،دقيقة صمت حداداً على الملكة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ(المزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة من فضيلة ونعمة وتفانٍ). ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (صديقة فرنسا وملكة للقلوب، طبعت بلادها والقرن). فيما اعتبر ملك إسبانيا فيليبي السادس، أن (إليزابيث كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا خلال سبعة عقود). بدوره ، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تغريدة على تويتر إنّ (الملكة كانت شخصية ذات أهمية عالمية وشاهدة وكاتبة للتاريخ البريطاني والأوربي). واكد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد، إن (ملكة بريطانيا الراحلة كانت ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق وأثبتت وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال مدة حكمها). وعدت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، (الملكة إليزابيث الثانية ،نموذجا للاستمرارعبر التاريخ). ورأى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن (الملكة إليزابيث تميّزت بالفضيلة والأناقة وبإحساس بالواجب لا يتزحزح). وحيا الرئيس السابق دونالد ترامب،(الإرث الاستثنائي من السلام والازدهار، الذي تركته الملكة الراحلة). واكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن (الملكة إليزابيث الثانية، كانت رمزا للمصالحة مع ألمانيا واسهمت في تضميد جروح الحرب العالمية الثانية). من جانبها ، قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل (لا توجد كلمات لتكريم، ولو جزئيا، الأهمية البالغة لهذه الملكة، لحسها بالواجب، لنزاهتها المعنوية، ووفائها وكرامتها).