العالم أمام نقطة تحول بعد بناء منصة البحث الاستكشافي

تايبيه‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ “‬نفيديا‭” ‬جنسن‭ ‬هوانغ‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬بات‭ ‬أمام‭ “‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الحوسبة‭ ‬الجديد‭”‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬يدلي‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬معرض‭ “‬كومبيوتكس‭” ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬منتجات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وشهدت‭ ‬الشركة‭ ‬التايوانية‭ ‬الأميركية‭ ‬المصنعة‭ ‬للرقائق‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬طفرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬قفزة‭ ‬في‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭%‬‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬ربع‭ ‬سنوية‭ ‬مدعومة‭ ‬بطلب‭ ‬كبير‭ ‬فاق‭ ‬التوقعات‭ ‬بكثير‭. ‬تأسست‭ “‬نفيديا‭” ‬قبل‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنسن‭ ‬هوانغ،‭ ‬وهي‭ ‬معروفة‭ ‬بصنع‭ ‬شرائح‭ ‬رسومات‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬محركات‭ ‬لعمليات‭ ‬معقدة‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬باسم‭ ‬الحوسبة‭ ‬المتسارعة‭. ‬وتُعد‭ ‬رقائقها‭ ‬مكوناً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬ثورة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدية،‭ ‬وهي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أجهزة‭ ‬الحوسبة‭ ‬اللازمة‭ ‬لسيل‭ ‬المحتوى‭ ‬المعقد‭ ‬في‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ “‬نفيديا‭” ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬صغير‭ “‬لم‭ ‬ألقِ‭ ‬خطاباً‭ ‬عاماً‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬تمنّوا‭ ‬لي‭ ‬التوفيق‭!”.‬

وأضاف‭ “‬لقد‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬لعصر‭ ‬جديد‭ ‬للحوسبة‭”.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المنتجات‭ ‬الجديدة‭ ‬المعروضة،‭ ‬منصة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬عملاق‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تسمى‭ ‬DGX‭ ‬GH200،‭ ‬قال‭ ‬هوانغ‭ ‬إنها‭ ‬الآن‭ “‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الكامل‭”.‬

وأضاف‭ “‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ +‬غوغل‭ ‬كلاود‭+ ‬و‭+‬ميتا‭+ ‬و‭+‬مايكروسوفت‭+ ‬الشركات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭” ‬هذه‭ ‬المنصة‭.‬

وحسب‭ ‬قوله،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬مخصصة‭ “‬للبحث‭ ‬الاستكشافي‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الرائدة،‭ ‬أي‭ ‬حدود‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية،‭ ‬سيساعد‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬العملاق‭ ‬الجديد‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬مهام‭ ‬حوسبة‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭.‬