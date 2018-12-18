العالم‭ ‬ينفق‭ ‬نصف‭ ‬ثروة‭ ‬الارض‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬وماض‭ ‬للمزيد

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬شهدت‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالزيادات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لمكتب‭ ‬“اي‭ ‬اتش‭ ‬اس‭ ‬ماركت”‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بنسبة‭ ‬4,9‭ ‬بالمئة‭ ‬لتبلغ‭ ‬1780‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬وشكلت‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وخاصة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قاطرة‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬بزيادة‭ ‬هي‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ميزانياتها‭ ‬للدفاع‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬5,8‭ ‬بالمئة‭ ‬(54‭ ‬مليار‭ ‬دولار)‭. ‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬نفقات‭ ‬دول‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬ستفوق‭ ‬الف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬مقابل‭ ‬989‭ ‬مليارا‭ ‬في‭ ‬2018‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬تجاوزت‭ ‬ميزانية‭ ‬الدفاع‭ ‬السعودية‭ ‬ميزانية‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وباتت‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالميا‭ ‬ب‭ ‬56‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬53,6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لميزانية‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬رغم‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬نفقاتها‭ ‬الدفاعية‭.‬

والأمر‭ ‬اللافت‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬هو‭ ‬ورود‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬15‭ ‬متجاوزة‭ ‬كندا‭ ‬واسرائيل‭.‬

ولاحظ‭ ‬التقرير‭ ‬ان‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬“يتجاوز‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬1690‭ ‬مليار‭ ‬دولار”‭.‬

وأوضحت‭ ‬فانيلا‭ ‬ماكغيرتي‭ ‬المحللة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬جينس‭ ‬التابعة‭ ‬لمكتب‭ ‬اي‭ ‬اتش‭ ‬اس‭ ‬ماركت‭ ‬“بعد‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬بدأت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬رفع‭ ‬ميزانياتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الناشئة”‭.‬

وأضافت‭ ‬“ان‭ ‬ذلك‭ ‬أبطأ‭ ‬حركة‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة”‭.‬

وتوقعت‭ ‬مجلة‭ ‬جينس‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭ ‬نموا‭ ‬معتدلا‭ ‬للنفقات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالدفاع‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬بالمئة،‭ ‬مع‭ ‬تباطوء‭ ‬نموها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وعودة‭ ‬لنموها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭.‬

وقال‭ ‬كريغ‭ ‬كيفري،‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬محلل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬جينس،‭ ‬“لوحظ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬الاتجاهات‭ ‬تحيث‭ ‬باتت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تقود‭ ‬النمو”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬“سنرى‭ ‬آسيا‭ ‬والشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬محركين‭ ‬أساسيين‭ ‬لنمو‭ ‬مستدام‭ ‬للنفقات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالدفاع”‭.‬

ولاحظ‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬ستبلغ‭ ‬نفقاتها‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬نسبة‭ ‬2‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬ناتجها‭ ‬الاجمالي‭ ‬مقابل‭ ‬اربع‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وهذه‭ ‬الدول‭ ‬هي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليونان‭ ‬واستونيا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وبولندا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وفرنسا‭.‬

ورفعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بمفردها‭ ‬ميزانيتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬ب‭ ‬46‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬لتبلغ‭ ‬702,5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬7‭ ‬بالمئة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬2008‭.‬

ونمت‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬أوروبا‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬لتبلغ‭ ‬248‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬(زيادة‭ ‬ب‭ ‬2,4‭ ‬بالمئة)‭. ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بنسبة‭ ‬3,6‭ ‬بالمئة‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬الدفاع‭ ‬الألمانية‭.‬

ونمت‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادىء‭ ‬بنسبة‭ ‬3,6‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكنها‭ ‬بلغت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬هو‭ ‬465‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬نمت‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬10,4‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬لتبلغ‭ ‬نحو‭ ‬62‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬منها‭ ‬29,9‭ ‬مليارا‭ ‬للبرازيل‭ ‬لوحدها‭.‬