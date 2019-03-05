العاكوب يطالب بإعتقال أثيل النجيفي

لجنة تقصي الحقائق: ملفات الفساد

في الموصل خطيرة

الموصل – سامر الياس سعيد

كشفت لجنة تقصي الحقائق بشأن تقويم وضع محافظة نينوى امس الثلاثاء ، عن عزمها تقديم تقريرها الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل، مرجحة ان يصدر البرلمان قرارات تصل الى اكثر من سحب يد المتورطين في ملفات فساد. وقال مقرر اللجنة احمد الجبوري ، ان (اللجنة عملت منذ اشهر عدة على تضييف اكثر من 25 شخصية وتسلمت عشرات الوثائق التي تتعلق باوضاع المحافظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية)، موضحا ان (المنظور العام يشير بشكل لا يقبل الشك الى ان هناك فسادا كبيرا في حكومة نينوى المحلية خاصة بقضية صرف اموال النازحين والاعمار وان هناك تجاوزا على المال العام بشكل خطير وكبير). واضاف ان (اللجنة ستعمل على تقديم تقريرها الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، ونتوقع ان يصدر عنه قرارات مهمة قد تصل الى سحب يد عدد من المتورطين بملفات الفساد)، لافتا الى ان (اخر ما توصلت له اللجنة ان حكومة نينوى المحلية ومحافظها قد اساءا وتجاوزا بشكل خطير على المال العام وتعاملا معه بشكل ينخرط في اطار جرائم الفساد). واكد الجبوري ان (تقرير اللجنة سيتضمن جميع ملفات الفساد والتجاوزات معززة بالوثائق والشهادات التي تثبت ما وصلنا اليه بشكل مهني وموضوعي ضمن خطوات مكافحة الفساد)، مضيفا ان (التقرير سيعزز تقرير اللجنة التحقيقية التي ارسلتها الحكومة ما يجعلنا نتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل قرارات قد تصل الى اكثر من سحب اليد لأن التجاوزات على الاموال كانت اكبر من خطيرة ومصروفات السنوات السابقة تخللتها مصروفات وهمية). من جهته قال محافظ نينوى نوفل العاكوب ان عرقلة عملية اعادة اعمار المحافظة ونقص الخدمات دفعا الى نزوح عكسي من المحافظة الى اقليم كردستان.وقال خلال مؤتمر صحفي امس إن (سكان المحافظة ينزحون مرة اخرى الى اقليم كردستان)، مشيرا الى (عدم تسلم ادارة المحافظة الاستحقاقات المالية للمختارين والعاملين في مجالات محلية اخرى). ولفت الى ان (التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينوى الى 42 مليار دولار لإعادة اعمارها)، نافيا (وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة)، مضيفا (اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة). واوضح العاكوب أن (اللجنة المختصة بالتحقيق في قضية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش لم تستكمل عملها الى الآن)، مؤكدا (ضرورة اعادة اعمار الموصل، وتنفيذ قرارات القضاء المتضمنة إلقاء القبض على المطلوبين في قضية سقوط الموصل ومن بينهم محافظ نينوى في حينه اثيل النجيفي).

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق في نينوى اسامة النجيفي، قد دعا اول امس الاثنين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد العاكوب ومنعه من السفر بعد أن اكتشفت اللجنة ملفات خطيرة تتعلق بخروقات ومخالفات مالية غير مسبوقة للمحافظ. من جهة اخرى كشفت المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان امس عن بلوغ عدد ايتام المكون الايزيدي الفين و745 طفلا جراء جرائم تنظيم داعش ضد الايزيديين منذ الثالث من اب . 2014 وكشفت في بيان عن احصائيات جرائم داعش ضد الايزيديين قائلة ان (هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة)، موضحة أن (عدد الايزيديين في العراق كــــــــان نحو 550 ألف نسمة، فيما بلغ عدد النازحين من جراء جريمة داعش نحو 360 ألف نازح). وأفادت أن (عدد الشهداء في الايام الاولى من الجريمة بلغ 1293 شهيدا ، وعدد الايتام التي افرزتها الجريمة كان الفين و745 )، موضحة ان(عدد الايتام من الاب بلغ 1759 والايتام من الام 407 والايتام من الوالدين 359 ، فيما بلغ عدد الاطفال الذين قتل والداهم بـــــــــــــــــــــــــــيد داعش .( 220واضافت بأن (عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان بلغ 71 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية)، موضحة أن (عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها داعش بلغ 68 مزارا). وبحسب البيان فإن (عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يبلغ نحو 100 الف ايزيدي وعدد المختطفين 6 آلاف و417 منهم ثلاثة آلاف و548 انثى وألفين و869 ذكرا)، مشيرا الى أن (عدد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كان ثلاثة آلاف و371 بلغ عدد النساء منهم ألف و165 والرجال337 والأطــــــــــــــفال الإناث 376 والأطـفـــــــــــــال الذكور (893، موضحا أن (عدد الباقين بلـغ ثلاثـــة آلاف و 46 منهم 1406 انـــــــــــــــــثى ، والذكور 1640).