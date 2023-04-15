العاب قوى تشارك في بطولتين آسيويتين

بغداد – الزمان

أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، عن مشاركة منتخباته في بطولتين آسيويتين خلال شهر نيسان الحالي .

وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد في تصريح صحفي ان المنتخب العراقي سيشارك في بطولة آسيا للناشئين المقررة اقامتها في اوزبكستان للمدة من 27 – 30 من الشهر الحالي .

واضاف ان منتخب العراق للرجال والنساء سيشارك ايضاً في بطولة غرب آسيا المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة للمدة من 26 -29 من هذا الشهر .

ايصال لاعبين

وبين الاتحاد، أنه جهز المنتخبين بمعسكر تدريبي داخلي استعدادا للاستحقاقين الآسيويين المقـــــــبلين بغية إيصال اللاعبين واللاعبات للجاهزية التامة قبل المشاركتين المقبلتين.

يذكر ان منتخب الـعراق للشباب حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب والتي اختـــــتمت منافساتها مؤخراً في تونــــــس بمــــشاركة عربية واسعة.