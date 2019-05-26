الظاهرة الخطيرة – حسين الصدر

-1-

شاعت في الآونة الأخيرة مصطلحات لم تكن معروفة عند أجيال سبقتنا وقد يكون الطلاق السياسي واحداً منها .

-2-

الطلاق السياسي :

يعني انفصال من كان يعمل ضمن منظمة سياسية معينة عنها .

وهل يبقى بعد ذلك بعيداً عن الانتماء لمنظمة أخرى ؟ أم انه يسارع الى ذلك فهذه مسألة أخرى …

نعم قد يتكرر الانفصال عن منظمة أخرى أيضا ..!!

-3-

وقد يتم الطلاق السياسي ولكن من دون إعلان ..!!

ولكنَّ الأمر لا يبقى مكتوماً عن المعنيين بالشؤون السياسية ممن يترصدون الأخبار ، ولا يكتفون بذلك ، بل يقرأون ما وراء السطور …

-4-

ان حالات الطلاق السياسي اذا قيست بحالات الطلاق الحقيقي ، التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة هانت ، لأنها بالتاكيد أقلّ من تلك بكثير …

-5-

ويُنظرُ الى مَنْ يُكثر الانشقاق عن التنظيمات السياسية ، كما ينظر الى المرأة التي تتنقل بين أحضان عدة أزواج ..!!

-6-

ان ارتفاع منسوب الطلاق في العراق يعود الى عدة أسباب :

أولها : تدخل الأهل في شؤون الزوجين الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف الى طريق مسدود …

ثانيها : غياب الثقافة الخاصة بأصول التعامل بين الزوجين ، ويؤدي ذلك الى إخلال كلِّ منهما بحقوق الآخر فتحتدم المشاكل …

وثالثها : عجزُ الأزواج عن تلبية ما تطلبه زوجاتهم، من مصوغات ذهبية ، ومقتنيات باهضة التكاليف، واصرار الزوجات على اشباع كل تلك الرغبات .

ورابعها : مشكلات السكن المشترك مع أهل الزوج وعجز الأزواج عن الاستقلال بالسكن …

وخامسها : اختلاف الأطوار والطبائع بين الزوجين الذي يحول الى خلاف دائم وشقاق مستمر .

وهنا يفرض الطلاق نفسه .

وسادسها : ان الزواج لم يكن الاّ بدواعٍ مصلحية محضة ، وقد انتفت تلك المصالح …

فلم يعد له مبرر للاستمرار .

-7-

أما التعليل بمسألة الأعمار وانّ الزواج كثُر (بالقاصرات) فكثرت حالة الطلاق فهو تعليل عليل .

إنّ الفتاة اذا بلغت سن التكليف الشرعي لا تُسمّى قاصراً .

وكذلك الفتى الذي بلغ الحُلم لا يسمى قاصراً ، وقد دلّت تجارب الأجيال السابقة – والتي غالباً ما تشجّع على حركة الزواج في مثل تلك السن المبكرة – على نجاح ملحوظ .

ان الفتاة اليوم يــــُتعامل معها وهي في الخامسة عـــشرة من عمرها وكأنها طفلة …!!

وهذا إهدارٌ لشخصيتها وتمييعٌ لكيانها …

وكذلك الحال في الفتيان الذين بلغوا الحلم فَهُم في نظر أهليهم من الصبيان، بينما هم – في نظر الشرع – رجال مكلفون بما كُلّفَ به آباؤهم من الالتزامات ..!

-8-

ان الطلاق ابغض الحلال عند الله

وقد جُعل حلاً لتفاقم الخلافات بين الزوجين ووصولها الى مرحلة تسلب فيه عنهما كل ألوان السكون النفسي والاستقرار ، ويكون الاستمرار بمثابة العلقم الذي لا يُطاق ..

-9-

ويمتاز فقه الامامية باشتراط شروط صعبة في الطلاق ..

منها : أنْ يقع أمام شاهدين عدلين، فلا يقع الطلاق إنْ قال الزوج لزوجته في حالة غضب : أنتِ طالق لغياب الشاهدين العدلين ..

ومن هنا فانّ قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد العربية أخذتْ برأي الفقه الجعفري، ومعظم ما يقع مما يسمى طلاقاً اليوم ليس مستكملاً لشرائط الطلاق الصحيح .

-10-

وقد جاء في بعض كتب الادب أنَّ الاصمعي حدّث الرشيد بقصةِ رجلٍ طلّق خمس نسوةٍ في يوم واحد فقال له الرشيد :

كيف ذلك وانما لا يجوز للرجل غير أربعة ؟

قال :

كان متــــزوجا بأربعة فدخل عليهن فوجدهن متنازعات فطلقهن واحدة بعد أخرى .

فسمعته جارة له فأشرفت عليه وقالت له :

” والله ما شهدت العرب عليك ولا على قومك بالضعف الاّ لما بلوه فيكم ، أبيتَ الاّ طلاق نسائك في ساعة واحدة فقال لها :

وأنتِ طالق ، إن اجازني بَعْلُكِ

فأجابه زوجها :

قد أجزتُ لكَ ..

ومن الواضح ان كل هذه الايقاعات لا تصح في المنظار الفقهي عند الامامية لعدم استكمال شرائط الطلاق .

-11-

انّ حياة الزوجين بسعادة ووئام تتطلب الكثير من المرونة والقدرة على الاستجابة للآخر … كما تتطلب اشعار كلِّ منهما للآخر بالمودة الخالصة والتقدير المتميز

ومع هذه الأوصاف يبتعد عنهما شبح الافتراق …