الطيور النافقة ترفع درجة حرارة المحيط

مكسيكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رجّحت‭ ‬السلطات‭ ‬المكسيكية‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬النافقة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬المكسيك‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬ظواهر‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬البيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬ناجماً‭ ‬عن‭ “‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭”.‬

واستبعدت‭ ‬وزارتا‭ ‬الزراعة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مستند‭ ‬إلى‭ ‬تحاليل‭ ‬مخبرية‭ ‬وجود‭ ‬فيروس‭ “‬اتش5ان1‭” ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬بإنفلونزا‭ ‬الطيور،‭ ‬واشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطيور‭ “‬نفقت‭ ‬جوعا‭”.‬

ورأت‭ ‬الوزارتان‭ ‬أن‭ “‬الاحتمال‭ ‬الأرجح‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الوبائي‭ ‬نتيجةً‭ ‬لارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬مياه‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬بسبب‭ ‬آثار‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬المناخية‭”.‬

وشرحت‭ ‬الوزارتان‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬يدفع‭ ‬الأسماك‭ ‬للغوص‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬أكبر،‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬تمكن‭ ‬الطيور‭ ‬من‭ ‬اصطيادها‭.‬

وأعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬الأميركية‭ ‬للمحيطات‭ ‬والغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬الأسبوع‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬يرافقها‭ ‬عموماً‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتحدث‭ ‬‮ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬تقريباً،‭ ‬بدأت‭ ‬بالفعل‭.‬‮ ‬

وتنتمي‭ ‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬نافقة‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬جلم‭ ‬ماء‭ ‬بولر‭ ‬المعرّض‭ ‬للخطر‭ ‬وفق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬الطبيعة،‭ ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬البحار‭ ‬بعيداً‭ ‬من‭ ‬الشاطئ‭ ‬وتتكاثر‭ ‬في‭ ‬الجزر‭. ‬وبين‭ ‬الطيور‭ ‬النافقة‭ ‬أيضاً‭ ‬طيور‭ ‬نورس‭ ‬وبجع‭.‬

وتنفق‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وتقذفها‭ ‬التيارات‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيان‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬مستمرة‭.‬