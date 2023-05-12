الطيران و البنك الدولي يبحثان تشغيل وتطوير مطار بغداد

مناقشة خطة إستعياب الزائرين خلال المناسبات الدينية

بغداد – خلود محمد

تواصل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، عقد اجتماعاتها لوضع الخطة الاساسية لإنشاء البنى التحتية اللازمة لإستيعاب الزائرين، بحسب مجلس الوزراء. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، المشكَّلة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد السوداني، ناقشت وضع الخطة الاساسية لإنشاء البنى التحتية اللازمة لإستيعاب الزائرين خلال الزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً تزامناً مع المناسبات الدينية)، مبيناً انها (بحثت المتطلبات التي ينبغي توفرها لتسهيل عملية تفويج الزائرين العراقيين والأجانب من المحافظات والمنافذ الحدودية، لغاية المدن ، وضمان انسيابية عودتهم)، واشار الى (وضع خارطة مفصلة بالاحتياجات المطلوب توافرها في قطاعات النقل والخدمات والصحة والأمن، لتنظيم عملية الزيارة، فضلاً عن خطط تتعلق بتوفير طرق خاصة للزائرين، وتنظيم عملية حركتهم سيراً او عبر النقل بالحافلات وخطوط السكك الحديد، بالتعاون الوزارات والدوائر المعنية، والجهات الدينية والمجتمعية ذات العلاقة)، وتابع ان (اللجنة العليا تشكلت في شهر شباط الماضي، بعضوية الامانة العامة لشؤون المحافظات، ومحافظ كربلاء، وممثلي وزارات الداخلية والنقل والإعمار والإسكان، والثقافة، وقيادة العمليات المشتركة وهيئة المنافذ الحدودية).

مستودعات النفط

في سياق متصل، نقلت الشركة العامة للسكك الحديد، التابعة الى وزارة النقل، 220 حوضًا يحوي مادة زيت الغاز بالتعاون مع وزارة النفط، الى مستودعات الحلة. وقال بيان امس ان (مدير عام الشركة، يونس خالد جواد، وجه بالتعاون مع وزارة النفط، وفق العقد الجديد المُبرم مع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، بما يخدم الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات المالية للشركة)، واوضح ان (العمل يجري بإشراف لجان تخصصية من الجانبين، لتأمين زيادة الطاقة وحسن الأداء لتلبية وتحقيق الأهداف والتنموية العامة). من جانب اخر، اختتم معهد الطيران المدني، دورة قواعـد السلامـة والقيادة فـي الجانب الجوي للعاملين بالشركة اللبنانية، فـي مجال الشحن الجـوي فـي مطار البصرة الدولـي، بإشراف سلطة الطيران المدني. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدورة جاءت بهـدف تنمية وتطـوير قدرات العامليـن في الحقل الجوي على قواعد السلامة والقيـادة المعتمدة فـي الجانب الجـوي، ضمن الخطة المرسومة لتفادي وقوع الحوادث)، لافتاً الى (شمولها تطبيق مجموعة من إجراءات السلامة في مناطق الجانب الجوي للمطارات عبر مناهج علمية رصينة للتمكين من الخبرات العلمية والتطبيقية على يد محاضرين مختصيـن). وبحث رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، مع مؤسسة التنمية الدولية اي اف سي، تشغيل وتطوير مطار بغداد الدولي. وقال البيان ان (الاسدي ناقش مع وفد من المؤسسة في عمان، مسودة اتفاقية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل وتطوير مطار بغداد)، واوضح ان (هذا المشروع سيكون الاول من نوعه بين الجانبين، من اجل تعزيز واقع الاستثمار عبر مشاركة القطاع العام والخاص في تشغيل وتطويرالمطارات، للنهوض بالواقع الخدمي والتشغيلي بما ينسجم مع مواكبة الحداثة والتطور في مجال الطيران).