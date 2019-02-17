الطيران الهندي يهبط في مطار النجف

النجف – سعدون الجابري

بحضور السفير الهندي في العراق برديب براديب والمدير التنفيذي لمطار النجف الدولي شاكر الصبيحاوي وصلت في الساعة الرابعة والنصف من عصر الخميس الماضي للمرة الاولى الخطوط الجوية الهندية عبر مدرج مطار النجف الدولي قادمة من نيودلهي وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان الخط من (نجف- نيودلهي-نجف) سيكون بواقع رحلتين في الاسبوع الخميس – الاثنين.

يذكر أن الخطوط الجوية الهندية هو الناقل الوطني للطيران الهندي وقد يهبط عبر مدرج مطار النجف ولاول مرة منذ عام 1990.

وإشارة إلى توجيهات مدير فرع توزيع كهرباء النجف براك الشمرتي حول أخذ كامل الاستعدادات لمواجهة الظروف الجوية السيئة وسوء الأحوال الجوية من تساقط للامطار وهبوب الرياح القوية استنفر الفرع كامل ملاكاته الهندسية والفنية ولجميع القطاعات والصيانات التابعة لها فضلا عن الفرق الساندة لها مع جميع الأقسام الفنية لإصلاح جميع الأعطال التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة، وقد وجه مدير الفرع ايضا بتوفير المواد الحاكمة للشبكة الكهربائية من محولات وأعمدة واسلاك وقابلوات من خلال الطلب من مسؤول قسم المخازن التابع إلى الفرع تسهيل كافة إجراءات خروج هذه المواد والعمل ليلا ونهارا من أجل سرعة إنجاز الأعطال وقد كان لهذه التوجيهات وتظافر جميع الجهود العاملة الدور الكبير في إستمرار التيار الكهربائي للمواطنين بصورة جيدة وسرعة الإنجاز في إصلاح الأعطال والتي انجزتها ملاكاتنا من خلال استمرارها بالعمل ليلا ونهارا.