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هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة العام لتسديد التكلفة

الطيران المدني يقيم ورشة للحد من المخاطر الكيميائية والبايولوجية

بغداد – الزمان

أقامت سلطة الطيران المدني العراقي ، ورشة تدريبية للحد من المخاطر الكيمائية والبايولوجية والنووية والإشعاعية ، بالتعاون ما بين قسم التخطيط والمتابعة – شعبة البيئة في السلطة مع وزارة العلوم والتكنولوجيا – هيئة الرقابة الوطنية لمنع الانتشار ، بمشاركة الجهات المعنية في مطار بغداد الدولي والمطارات المحلية الأخرى وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وقالت السلطة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهدف من تلك الورشة هو رفع كفاءة العاملين وتأهيل فريقها والمطارات العاملة في البلاد من اجل النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتق موظفيها اثناء العمل للحد من المخاطر الكيمائية والنووية والإشعاعية). ودعت الهيئة العليا للحج والعمرة الفائزين بالقرعة الالكــــــــترونية لهذا العام 2019 م الى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج. واكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (على المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإسراع بمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات وذلك لتسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج ابتداءً من الاحد الموافق 3 اذار الجاري).

تسلم جوازات

واضاف ان (مكاتب الهيئة ستبدأ باستلام جوازات المواطنين الفائزين بالذهاب الى الحج لهذا الموسم في نفس الموعد المذكور لاستحصال تأشيرات الدخول (فيزا) الخاصة بالحج من المملكة العربية السعودية). واوضح ان (تكلفة الحج لهذا العام شهدت انخفاضا نسبيا عن الموسم الماضي , حيث ستبلغ 3 ملايــــــين و700 الف دينار بالنسبة للراغبين بالذهـــــــاب برا و 4 ملايين و 850 الف دينار للراغبين بالسفر جوا).

وكانت الـــــــهيئة استوفت في وقت سابق القسط الأول من مبلغ الحج الاجمالي والبالغ مليونان وخمسمائة ألف دينار من الفائزين بقـــــرعة الحج لعام 2019.