التحقيق في عقود قديمة للخطوط الجوية يشوبها الفساد

الطيران المدني يبحث مع النقل تشغيل مطار كركوك الدولي

بغداد – الزمان

بحث وفد من الطيران المدني، مع دائرة العقود والتراخيص، التابعة لوزارة النقل، متطلبات العمل الأساسية الخاصة بمطار كركوك الدولي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا طبيعية الإجراءات التي تمكّن من تشغيل المطار، وتذلل المعوقات)، واضاف ان (الأعمال تجري لجميع المتطلبات في المطار، ومنح الترخيص لأستقبال جميع الرحلات الجوية). وشكَّلت شركة الخطوط الجوية، لجنة مركزية لمراجعة العقود التي ابرمتها إدارتها السابقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام شركة الخطوط الجوية، كريم كاظم حسين، شكّل لجنة مركزية، لمراجعة العقود كافة، التي ابرمتها الإدارة السابقة، مع مجموعة من الخبراء، حسب توجيهات الوزير، ناصر حسين بندر الشبلي، بعد ورود مؤشرات على هدر المال العام)، وذكر حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الإدارة السابقة كلَّفت مديراً تنفيذياً للشركة، حيث كشفت ادلة عن تقاضيه مبالغ مالية عالية، لا تتلاءم خدمات الشركة)، واوضح ان (هذا الملف احد اهم الأسباب التي ادت الى تراجع مستوى الشركة، في الفترة الماضية)، مشيراً الى ان (الإدارة الجديدة تمضي بالخطوات الإصلاحية، للإرتقاء بعمل الشركة). وعقد حسين اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة، بحضور جميع اعضاء المجلس، داخل مطار بغداد الدولي. وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس ان ( الإجتماع ركز على العديد من الملفات المتعلقة بعمل اقسام الشركة، وملف الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين)، ولفت الى ان ( الإجتماع خرج بعدد من القرارات، منها استمرار خطة تطوير الخطوط الجوية، واطلاق عروض تنافسية لمختلف القطاعات الخارجية، بصورة عامة، والرحلات الداخلية بصورة خاصة). واكد البيان ان (حسين اوعز بتشغيل الطائرة الحديثة من طراز، اي 220? التي إستلمتها الشركة مؤخراً، وادخلتها الى الخدمة، لتنفيذ الرحلات)، مشدداً على مضاعفة الجهود الهندسية والفنية، لإعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة بعد صيانتها، وفق المواصفات المعتمدة عالمياً.