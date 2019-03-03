الطيران‭ ‬الأمريكي‭ ‬يدك‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬وأغلب‭ ‬مكالمات‭ ‬داعش‭ ‬المرصودة‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية

33‭ ‬قتيلاً‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬ادلب

الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

واصلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الأحد‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬مدعومة‭ ‬بضربات‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬وإعلان‭ ‬إنتهاء‭ ‬دولة‭ ‬«الخلافة»‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منفصل،‭ ‬قُتل‭ ‬33‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬لها‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬نفذّها‭ ‬جهاديون‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬قرب‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وبدأ‭ ‬تحالف‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬والعربية‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬هجومه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الرافضين‭ ‬للاستسلام‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬المقاتلين‭.‬

وبات‭ ‬مسلحو‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬المجاور‭.‬

وقال‭ ‬القائد‭ ‬الميداني‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬رستم‭ ‬حسكة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الاحد،‭ ‬«تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬هي‭ ‬الأعنف‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬هنا»‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬«الدواعش‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬الضيقة‭ ‬يرفضون‭ ‬الاستسلام‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المهاجرين،‭ ‬بينهم‭ ‬فرنسيون‭ ‬ومن‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى»‭. ‬وأضاف‭ ‬«يقاتلون‭ ‬بشراسة‭ ‬ويستخدمون‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬مفخخة‭ ‬وانتحاريين»‭.‬

واستهدفت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بحسب‭ ‬حسكة‭ ‬«مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬عدة‭ ‬وسيطرت‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬مختلفة»‭. ‬وعلى‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬الأمامية،‭ ‬سمع‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬أصوات‭ ‬رشاقات‭ ‬نارية‭ ‬ودوي‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬كثيف‭ ‬وغارات‭ ‬جوية،‭ ‬ما‭ ‬يؤشّر‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضرباته‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭. ‬وتصاعد‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬كثيف‭ ‬وسُمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيماً‭ ‬سكنياً‭ ‬قرب‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭. ‬وعلى‭ ‬سطح‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭ ‬لساحة‭ ‬المعركة،‭ ‬شرح‭ ‬قائد‭ ‬ميداني‭ ‬آخر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬«داعش‭ ‬طُردوا‭ ‬من‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المخيّم،‭ ‬ولم‭ ‬يبقَ‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتهم‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬المخيم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز»‭. ‬وأضاف‭ ‬«ثمة‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬طول‭ ‬هذه‭ ‬الأنفاق‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬الداخل»‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬«محاصرون‭ ‬بالكامل»‭.‬

وأكد‭ ‬أنهم‭ ‬«زرعوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألغام‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وعلى‭ ‬الطرق»‭.‬

‭- ‬‮«‬انتهى‮»‬‭ -‬

داخل‭ ‬الباغوز،‭ ‬واصلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

على‭ ‬إحدى‭ ‬تلال‭ ‬الباغوز‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬800‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬الأمامية،‭ ‬كان‭ ‬حسكة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬ينسّق‭ ‬الضربات‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

يتلقى‭ ‬حسكة‭ ‬بواسطة‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكي‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭. ‬فيستخدم‭ ‬جهازاً‭ ‬لوحياً‭ ‬إلكترونياً‭ ‬لنقل‭ ‬إحداثيات‭ ‬موقع‭ ‬الجهاديين‭ ‬وفقاً‭ ‬لنظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬العالمي‭ ‬(جي‭ ‬بي‭ ‬أس)‭ ‬ويطلب‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬جوية،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬يُسمع‭ ‬هدير‭ ‬مقاتلة‭ ‬أميركية‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬السماء‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬يرفع‭ ‬حسكة‭ ‬عينيه‭ ‬عن‭ ‬الجهاز‭ ‬ويقول‭ ‬مبتسماً‭ ‬«موقع‭ ‬داعش،‭ ‬انتهى»‭.‬

ويضيف‭ ‬باللغة‭ ‬الكردية‭ ‬«منذ‭ ‬استئناف‭ ‬المعارك،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬13‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬موقعاً»‭ ‬من‭ ‬التنظيم،‭ ‬متابعا‭ ‬«يستخدم‭ ‬الجهاديون‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الانتحاريين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬نساء‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدو‭ ‬يشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬ضدنا‭ ‬عبر‭ ‬سيارات‭ ‬ودراجات‭ ‬نارية‭ ‬أو‭ ‬هوائية‭ ‬مفخخة»‭.‬

ويقول‭ ‬«نحن‭ ‬نسمع‭ ‬محادثاتهم،‭ ‬وتبادلاتهم‭ ‬عبر‭ ‬(ترددات)‭ ‬الراديو،‭ ‬نسمعهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬خصوصا‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية»‭.‬

وأكدت‭ ‬عائلات‭ ‬فرنسية‭ ‬عديدة‭ ‬تواصل‭ ‬معها‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬نساء‭ ‬وأطفالا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬داخل‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬خرج‭ ‬نحو‭ ‬53‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬واعتقلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الخارجين‭.‬

ومنذ‭ ‬20‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬أجلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الآلاف،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬المقاتلين‭ ‬وبينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأجانب،‭ ‬وأخضعتهم‭ ‬لعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬وتدقيق‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬فرز‭ ‬استحدثتها‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومتراً‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز‭.‬

وتمّ‭ ‬نقل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬شمالاً،‭ ‬بينما‭ ‬أُرسل‭ ‬الرجال‭ ‬المشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬جهاديون‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬اعتقال‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭.‬

ولا‭ ‬يعني‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬انتهاء‭ ‬خطر‭ ‬التنظيم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬وانتشاره‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حملة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬عدنان‭ ‬عفرين‭ ‬السبت‭ ‬«نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬الخلافة‭ ‬الإسلامية‭ ‬تنتهي‭ ‬جغرافيا‭ ‬بانتهاء‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنتهِ‭ ‬ايديولوجياً‭ ‬وفكرياً‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة»‭.‬