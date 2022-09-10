فنون بابل في مهرجان القاهرة الدولي

الطويل يحصد جائزة أفضل سينوغرافيا

بغداد – الزمان

بابل – سليم العناوي

بارك مدير عام دائرة السينما والمسرح أحمد حسن موسى فوز المسرحي السينوغرافي مصطفى الطويل كأفضل سينوغرافيا في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته 29 الذي اختتم الخميس عن مسرحية (إعادة ضبط المصنع) من اخراج الفنان (علي دعيم) ومن انتاج دائرة السينما والمسرح – قسم المسارح – منتدى المسرح التجريبي. ويأتي ذلك بعد فوز الكاتب علي عبد النبي الزيدي بمسابقة كتابة النصوص التجريبية المسرحية القصيرة في المهرجان نفسه. على صعيد متصل شارك وفد من اساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل في فعاليات المهرجان وضم الوفد عميد الكلية عامر صباح المرزوك والاكاديميين محمد حسين حبيب ومحمد كاظم الشمري و علي محمد عبيد. و القى المرزوك بحثا بعنوان (الاداء التكنولوجي في العرض المسرحي) ضمن المحور الفكري للمهرجان (نظرية العرض المسرحي والمستجدات التكنولوجية الرقمية المعاصرة ).في حين كانت مشاركة الدكتور محمد حسين حبيب في المحور الفكري اثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة حيث القى بحثا بعنوان (الشخصية الدرامية بين الرقمية المسرحية والسايبورغية السينمائية).

فيما كانت مشاركة الاستاذ المساعد محمد كاظم الشمري بمنجزه العلمي الموسوم (جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي)، كما كان للدكتور علي محمد عبيد كاظم مشاركة ببحثه الموسوم (الواقع الافتراضي وانعكاساته في اداء الممثل المسرحي). وقدم المهرجان عددًا من الإصدارات المتنوعة فى دورته الـ 29 وصل عددها إلى 27 إصدارا لكُتَّاب من جنسيات مختلفة من دول العالم كان حصة كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل اصدارين للدكتورين محمد كاظم الشمري و على محمد عبيد . وشارك في فعاليات المهرجان ومسابقاته 44 عرضًا مسرحيًا وضيوفا من 46 دولة عربية وأجنبية.