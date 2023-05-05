الطلاب يسعون إلى تجاوز كبوتهم والكرخ لعبور الحدود بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يطمح الطلاب لتعويض اخقاقة الجولة الماضية عندما هزموا من الشرطة بثلاثية نظيفة والعمل على استعادة توازنهم في مواجهة الديوانيةفي ملعب كربلاء ضمن مباريات الدور27 للدوري الممتاز واللعب بروح استعادة حظوظهم امام تحقيق الحاجةللفوز لدعم المركزوالبقاء وسط المنافسة و تجاوز الكبوة الأخيرة والعودة بسرعة ولابد ان تشهد الفترة القريبة تحولا في الاداء والتسجيل لطمئنة جمهورهم في مهمة لم تكن سهلة رغم معاناة المنافس في اسوء مشاركة لكن اكثر ما تظهر ملاعب المحافظات مصدرخطر و تحدي امام الجماهيرية ومحاولة النيل منها خصوصا من الطلاب الذين يعانون من عدم ثبات المستوى الذي انعكس مباشرة على النتائج ومعها التراجع خامسا بفارق 11نقطة عن المتصدر وبات امام مهمة تجاوز الحالة الصعبة التي يمر فيها من خلال تجديد الثقة واستثمار ما تبقى لهم من مباريات والتفاعل معها ولان الامورلازالت بالغير سهلة في ظل تصاعد المنافسة على مستوى المراكز بدءا من لقاء اليوم الذي سيكون غاية في الأهمية ورغم الديوانية بات قاب قوسين او ادنى من الهبوط لكنه يريد ترك بصمة الموسم بالفوز على احد الفرق الجماهيرية وتوديع الدوري الممتاز .

الصناعة وميسان

ويحاول الصناعة المتأخر كثيرا في الموقع التاسع عشر قبل الاخير تقليص فارق الاربع نقاط مع النفط عبر الظهور المطلوب امام المتألق نفط ميسان السابع38وان يحضر من خلال دور المدرب الثالث قصي منير في المسؤولية الجديدةفي دعم ثقة اللاعبين لإدارة المهمة بالشكل المطلوب ومنح الفرصة للفريق من خلال العمل مابوسعهم لتحقيق النتيجة وحسم المهمة بافضل طريقة من أجل التقدم ولازاحة النفط عن مكانه الحالي ضمن الجهود الرامية للعودة ولو من بعيد املا لتحقيق البقاء المهمة المعقدة لكنها ليست مستحيلة وتتطلب مواجهة مبارياته القادمة باعلى اهتمام وقوةومحاولة تغير مسار الامور قبل فوات الأوان ويامل التاثير في النتبجة ويدخل نفط ميسان بوضع مستقرومعنويات عالية عقب خمس جولات بدون خسارةوالسعي للظهور الواضح والتركيز على المباريات مع مرور الوقت وهو ما يجب أن يقوم به جهازة الفني في الحفاظ على دور الفريق الفني مع مرور الوقت كما يريد اليوم التوجه لاستغلال الحالة المرتبكة التي عليها المنافس لتعزيز موقعه والتقدم للأمام .

الكرخ والحدود

ويضيف الكرخ الثامن37 العائد بتعادل بدون اهداف من نفط ميسان الحدود المتراجع للثالث عشر34 وهو الاخر عاد بتعادل سلبي من ملعب نفط البصرة ويملك المضيف افضلية نتائج الارض واخرها الفوز على الكهرباء بثلاثة أهداف لواحد في ظل وجود المجموعة المتكاملة والتي استمرت تلعب بقوة وحماس وتقدم النتائج المهمةوياملون مواصلتها وحصد كامل النقاط وبمقدورهم تحقيق ذلك بعدما نجحوا في تخطي عقبات اغلب الضيوف دون مشاكل من خلال وجود لاعبين حددوا معالم الطريق والسير بتحد وثقة عاليتين بمساعدة الجميع عبر قوة الأداء وتحقيق النتائج المرضيةومهتم للخروج بكامل العلامات في ظل الحالة الفنية والسعي لدعم فرصةتوسيع الفارق من جانبة لا يرغب الحدود المتأخر بخسارة الجوية والتعادل في الجولة الاخيرة الابتعاد بعد من اجواء المنافسة والعمل ما بوسع اللاعبين تجاوز الأزمة بسرعة والعودة للنتائج المهمة في هذه الاوقات التي تشهد منافسة صعبة للجميع ويامل عادل نعمة ان يأخذ الاعبين زمام الأمور والتحكم بسير المواجهة وتغير سمة الارض التي يراهن عليها الاصفر ولان العودة للتوازن تتطلب تخطي عقبة صعبة زادت تماسكا من جولة لاخرى والنتيجة ستكون غاية في الأهمية للفريق .

دهوك ونفط البصرة

ويهدف دهوك الى كسب نقاط ضيفه نفط البصرة في ظل تغير الحال نحو الافضل عندما عاد بتعادل بطعم الفوز من الجوية وقبلها الحد من تداعيات النتائج التي ألزمتة التراجع تاسعا ما يدعم توجه الفريق لخوض اللقاءباهمية تقديم الاداء وحصد كامل النقاط بالاستفادة من ظروف اللعب مع عودة جمهوره القابل بنتيجة العاصمة الاساس لخوض مواجهة اليوم بإصرار امام جمهوره الطرف المهم لدعم جهود اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق المطلوب والعودة بسرعة لنتائج الارض وتدعيمها خصوصا امام المباريات القادمة التي ستجري وسط صراع اخر بهدف تحسين المراكز ما يجعل الجولات القادمة ان تحظى باهمية كبيرة في تحديد فرصة التقدم عبر السيطرة على المباريات ويامل دهوك ان يكون على الموعد ومع ترقب الانصار في العودة لسكة الانتصارات لكن المهمة لن تكون سهلة امام رغبة نفط البصرة في الحد من خطورة اجواء اللقاء والعمل على استعادة توازنه عقب تراجع نتائجه مؤخرا ويضع امالة على التشكيل في وضع كامل التركيز على المباراة لقلب الطاولة في مباراة تظهر متكافئة رغم فارق المراكز.

مباراة واحدة

وتقام غد الأحد اخر مباريات الجولة المذكورة بين النفط ثامن عشر 21واربيل العاشر 35 ويدخل الضيوف بمعنويات عالية بعد الفوز على الديوانية بثلاثة أهداف لهدفين ولا يريد الإخفاق مرة أخرى في العاصمة بعد تلقي ضربة الشرطة ويعول عباس عبيد على اداء مرتقب من التشكيل بغض النظر عن حالة التفكك والتراجع التي يعيشها النفط وسط مشاركة مرتبكة ونتائج فقيرة لكنه يعيش امال تحقيق البقاء وسط تحديات المباريات وللان لم يرتقي لمستوى المنافسة المتاخر فيها كثيرا