الطريق الى الاياتا .. طموح الخطوط الجوية العراقية – قصي يحيى عبد المجيد

بعد انقطاع سنوات طويلة من عمر العراقية ،ادت الى تراجع في الايرادات المالية والادارية ،والى الكثير من الخسائر ماليآ وفنيآ ،اضافة الى تسرب القيادات الفنية الى خارج العراق بحثآ عن العمل في بلدان المهجر . فتدنى مستواها وفي سمعتها الدولية والحق بها ضررآ فادحآ في بنيتها التحتيه . بعد ان كانت تمتلك رصيدآ فائضآ بما تمثله العراقية من سلامة الطيران . وعدم تعرضها لاي حادث يذكر خلال مسيرتها منذ عام 1946.الذي يمثل تاريخ تأسيسها وانطلاقها في اجواء الطيران المدني الدولي والمحلي ،وهي من اوائل شركات الطيران المتقدمه في المنطقة العربية ،وتعد احد مؤسسي منظمة الايكاو

(( المنظمة الدولية للطيران المدني )) حيث الاجتماع الاول الذي ضم ((51)) شركة طيران مدنيه كممثل للدول المشاركة في هذا الاجتماع ،في الوقت الذي كانت تمتلك دول الجوار أية طائرة تذكر .. ان الاياتا هي منظمة النقل الجوي الدولية غايتها رفع مستوى الاداء والخدمات لشركات الطيران وتنظم العلاقات الدولية بين هذه الشركات الناقلة للمسافرين من مختلف دول العالم ،منطلقه من النقل المحلي الى النقل الدولي الذي يمثل توسعآ في التنقلات الجوية عبر تذكرة واحدة والقى هذا بظلاله على عدم حصول العراقية على نصيب من تذاكر السفر التي صدرت من امريكا او استراليا ،او من اوربا ،او من اي دولة اوربية .. ولاجل العودة المرتقبة الى الاياتا بما تمثله من مكانة عالمية يجب تنفيذ برنامج (( IOSA))،او ما يسمى مراقبة الاياتا لاداء السلامة الجوية والامان لعمليات الطيران لكل شركة .. ولغرض الوصول الى نتائج مرضية يتعين على اية شركة جوية او شركه الخطوط الجوية العراقيه تدريب ملاكتها العاملة في هذا الحقل المدني ،لغرض حصول المتدرب على المعلومات التي تؤهله للارتقاء الى مستويات ترفع التطور في الاداء المصاحب للعودة الى الاياتا ومن شروط ذلك .

# التحول الفوري من المحلية الى العالمية .

# اصدار العراقية تذاكر سفر الى جميع مناطق عملها او بعض القطاعات التي قد لاتصلها العراقية . ويمكن ان ترتبط مع شركات طيران عالمية ضمن منظمه الاياتا . او العمل برمزية الشركة خلال الاشتراك بطائرة واحدة تخدم شركتي طيران او اكثر .. والعمل باتفاقيات الاسعار المقطوعة لقطاعات معينة لمن لاتخدمها العراقية .

# ترقيم العفش من نقطه الانطلاق الى نقطه الوصول بغض النظر عن المحطات التي يمر بها المسافر . او الاندماج مع بعض شركات طيران بتكتلات متعاونة .

وتنفيذآ لما ورد انفآ يحتاج الى مصاريف وجهد مضن وصبر لغرض الوصول الى فضلى النتائج التي تعيد للناقل الوطني سمعته وطموحه ان العودة للاياتا مع القيام باجراءات اخرى ضرورية قد تجعل من العراقيه اهم شركة طيران في المنطقة مع القيام بدراسة تعديل منح سمات الدخول للبلد بتقديم تسهيلات خدمية للعبور من الشرق الى الغرب وبالعكس (( ترانزيت )) وتصل سمة الدخول للشخص الراغب باداء الزيارة الدينية او القيام بمجاميع سياحية لمدة اسبوع تشجيعآ لرعايا الدول العربية والاسلامية الراغبة بمثل هذه الزيارات والتي يمكن تقديرها بثلاثين مليون زائر سنويآ . وهذه الاجراءات البسيطة تشجع على النحو الذي يحرك الاقتصاد العراقي بصورة ايجابية بدل هذا الانكماش الذي يعانيه البلد والعمل وفق ماهو معمول به من قبل بعض الدول التي ليس لها مردود مالي آخر السياحة وزيارة بعض الامكنه المهمة في بلدانها . مع تحريك نشاط عمل الفنادق السياحية وتشغيل عشرات الالاف من الشباب العاطل ممن يمتلكون مؤهلات وشهادات عليا في تخصصات شتى واملنا كبير في دعم النمو الاقتصادي العراقي لتحقيق طموحاته في التطور والازدهار بما يمثله من موقع متميز في المنطقة ..