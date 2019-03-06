العتبة العباسية بحلة جديدة

الطريحي يناقش مع المالية الزيارات المليونية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

ناقش محافظ كربلاء عقيل الطريحي مع وزير المالية فؤاد حسين عددا من القضايا المهمة التي تهم المحافظة وفي مقدمتها الجانب المالي وتمويل كربــــــلاء ولاسيما فيما يتعلق منها بالزيارات المليونية. وقال المحافظ في تصريح صحفي ان (الوزير وعدنا بعدد من الاجراءات المهمة وخصوصا ما يتعلق بالعقود المؤقتة والاجراء اليومين والمحاضرين المجانيين الذين تم صرف مبالغ اجور نقلهم ومن ثم سيتم تثبيتهم كما تمت مناقشة المشاريع المتوقفة وكيفية تمويلها الى حين اتمامها لخدمة مسيرة الاعمال في المحافظة).

تشكيل لجان

مبينا انه (تم تشكيل لجنتين الاولى تخص مشاريع المحافظة والموارد التي يتم من خلالها التمويل برئاسة النائب الاول جاسم الفتلاوي وموظفين من دوائر كربلاء والثانية مشتركة بين المحافظة ومدراء عامين من وزارة المالية لحل الاشكالات). مشيرا الى ان (وزارة المالية ليست هي المعنية بتخصيص النسب للمحافظات او الوزارات بل هي معنية بالتمويل والزائر دولار والذي حدد بنسبة 30 بالمئة ونحن بانتظار هذه المبالغ وان كانت النسبة مجحفة بحق كربلاء). مستدركا (ولكن نطالب بتنفيذ هذه العملية التي ستسهم بدعم العديد من المشاريع). وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي قد التقى وزير المالية فؤاد حسين في مبنى الوزارة وبحث معه عددا من القضايا التي تهم الوضع الاقتصادي والمالي للمحافظة وموظفي العقود المؤقتة والاجراء اليوميين ومشاريع المحافظة وفيما يخص الزيارات المليونية. وانجزت الملاكات الهندسية والفنية في العتبة العباسية المقدسة المقطع الثاني من مشروع اكساء الصحن الشريف بالمرمر والمباشرة بالمقطع الثالث. وقال رئيس قسم المشاريع في العتبة ضياء مجيد الصائغ في بيان امس انه (تم الانتهاء من اكساء الجزء الشمالي من الصحن الشريف للمساحة التي تطل على منطقة ما بين الحرمين الشريفين والممتدة من باب الإمام علي الهادي الى باب الإمام موسى الكاظم عليهما السلام). واضاف انه (بوشر مؤخّراً بالمقطع الثالث من الصحن الشريف لإكسائه وبالتحديد في المساحة المحصورة بين باب الإمام موسى الكاظم وباب الإمام الحسن عليهما السلام). واكد ان (العمل يجري ضمن الخطط الزمنية وتبعاً للمخططات التصميمية والتنفيذية).

وأشار الصائغ الى ان (المرمر المستخدم من الأنواع الطبيعية والنادرة نوع ملتي الاونكس ويمتاز بمميزات عديدة أهمّها أنّه طبيعيّ وذو ألوان طبيعيّة وقوّة تحمل عالية للظروف الجوّية ويعطي انعكاسات رائعة).