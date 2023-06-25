الطرق السليمة لحلحة الوضع العراقي – جمعة الروضان

توجد العديد من الطرق السليمة لحلحلة الوضع في العراق، وفيما يلي بعض الاقتراحات لتحسين الوضع في العراق:

تعزيز الديمقراطية: تعزيز العملية الديمقراطية في العراق وتطوير مؤسساتها الحكومية وضمان الحريات الأساسية للشعب العراقي.

التعامل مع التحديات الأمنية: يجب مكافحة الإرهاب والتطرف بكل الوسائل وتقوية الأجهزة الأمنية في العراق.

تنمية الاقتصاد: يجب تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية الصناعات الخاصة في العراق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

تحسين مستوى التعليم والصحة: يجب تحسين مستوى التعليم والصحة في العراق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

العمل على التقارب بين المجتمعات العراقية: يجب تشجيع التقارب بين المجتمعات العراقية وتعزيز التضامن الوطني لتجاوز الخلافات الطائفية والعرقية.

التركيز على البناء والتنمية: يجب التركيز على البناء والتنمية في العراق وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد.

بالتأكيد يحتاج العراق إلى جهود تتطلب الكثير من العمل الجماعي والتعاون بين حكومات العراق ودول المنطقة والمجتمع الدولي. ومن المهم أن يبذل الجميع جهوداً لتحقيق هذه الأهداف لتحسين الوضع في العراق وأيضاً لتحسين حياة المواطنين العراقيين…

ان يبتعد العراقيون عن جميع المسميات الحزبية ومسمياتها لاننا نعيش في وطن متعدد الاطياف والاجناس وكون القانون يحمي الجميع وينصف الجميع فعلى الجميع الامتثال للاوامر الصادره والقوانين العراقيه التي تكفل حق الفرد العراقي…

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