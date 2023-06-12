الطبيبات العراقيات الأوائل

دبي – محسن حسين

اهتمام كوكل باول طبيبة لبنانية (سنية حبوب) تخرجت عام 1931 شجعني على البحث عن اوائل الطبيبات العراقيات. واكتشفت ان اول طبيبة عراقيه كانت الدكتورة آناستيان، وهي اول فتاة عراقية (ارمنية) تخرجت من كلية الطب الجامعة الامريكية في بيروت سنة 1937. اما اشهر الطبيبات العراقيات الاوائل فهن الدكتورة سانحة أمين زكي اول فتاة مسلمة تدخل كلية الطب وتعتبر واحدة من بناة حضارة العراق. والدكتورة سلوى عبد الله مسلم وهي اول طبيبة صابئية مندائية تخرجت عام 1956 وكانت مثال الاخلاق والطيبة المندائية وتميزت بخدماتها الانسانية في مجال الطب العام والنسائية والولادة.