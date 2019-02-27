الطبقة المسحوقة تصرخ – رويدا ابراهيم

زمان جديد
كنت ابحث عن كلمات رقيقة، وجميلة للتعبير عن الموت .الذي هو ابشع الصور الانسانية ،ككاتبة ،لأجمّل ،وانسق التعابير .لأترك للكلمة العبء الاكبر ،للتعبير عن مخالب الموت ،وأظافره التي نهشت جسد المدينة التي أفلتت من بين فكي الموت الذي نال منها الكثير وقضى على سكينتها .
لم تكن مدينة( الموصل )ببوابتها التي دخلها الموت ،وسكن فيها لفترة من الزمن .الذي أغطش ليلها ،وابتلع هواها ،ونقاء نهرها .ليحل الخراب والدمار في كل مكان .وتسكن الفوضى على جنبيها، لتحرق اخر بصيص من الأمل لها في النهوض .
وياتي الفقر متسربلا ،بأسماله الطويلة ، لاينتهي ليُلّملم تلك السقوف التي تهاوت على اصحابها ،والناجي منهم يلحقه الجوع والتشرد والعوز في شوارعها المضطربة التي تذكرنا كل يوم ببقايا الموت .
هذه مافعلته الحرب بمدينة الموصل .لقد اضمحلت الطبقات الكادحة التي كانت تسير في دروب ضيقة لتوصلها الى ابوابها القديمة مثل (باب الطوب) (باب لكش )(باب البيض) .حيث يضع اصحابها أدوات معيشتهم البسيطة على حافة الرصيف.
هنا قرب تمثال (ابي تمام )كانت استدارة الرصيف تعج بأقفاص الطيور الداجنة حيث ينشغل اصحابها منهمكين في مزادهم اليومي وما ان تمضي بضع خطوات تقفز أمامك عربات مكشوفة من أدوات الزينة والاشياء اليومية البسيطة التي لها مكانة عظيمة عند اصحابها البسطاء .لقد سحقت آلة الحرب الاحياء الفقيرة التي كانت أشعة الشمس تميل نحوها، بعين واحدة، وتغمرها بقليل من النور .كانوا يقطنون أحشاء المدينة المتاٌكلة يسكنون تلك البيوت التي تحصل على قوتها اليومي من كد وتعب اصحابها بشق الانفس لكن بكرامة عالية لم تنل منها خطوب السنوات .
كانت تلك الاسر تعيش في كفاف الحال ،بضيقه، او وسعه تارة اخرى .تحولت الى أسر وعوائل تسعى وراء المنظمات الانسانية لإعالتها وسد حاجات أفرادها. واُخرى تبحث عن أبواب العيش بأساليب اخرى .انه الموت الحتمي بصورة اخرى ووجه اخر، لافراد جربوا الموت مرارا وتكرار .
هل يمكن وضع حلول لهذه الطبقة التي سحقتها آلة الحرب بلا شفقة؟وحولت أفرادها الى عاطلين عن العمل ،لينضموا الى طابور طويل من العاطلين سبقوهم قبل ان تقع الحرب اصلاً .
سؤال يجرد نفسه من الاحتشام ويقول :هل من الوقاحة ان نقتل القتيل، ونرفع صورته لندافع عنه في المؤتمرات والندوات، ولكن بدون طائل ؟
ماجدوى الكلام ؟وما جدوى مانكتبه ،وتما فائدة تزويق المفردات ،وتجميلها ؟اذا كانت الحقيقة بشعة واقوى من اي شيء آخر .