الطبقة المسحوقة تصرخ – رويدا ابراهيم

زمان جديد

كنت‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬كلمات‭ ‬رقيقة،‭ ‬وجميلة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الموت‭ .‬الذي‭ ‬هو‭ ‬ابشع‭ ‬الصور‭ ‬الانسانية‭ ‬،ككاتبة‭ ‬،لأجمّل‭ ‬،وانسق‭ ‬التعابير‭ .‬لأترك‭ ‬للكلمة‭ ‬العبء‭ ‬الاكبر‭ ‬،للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مخالب‭ ‬الموت‭ ‬،وأظافره‭ ‬التي‭ ‬نهشت‭ ‬جسد‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬أفلتت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فكي‭ ‬الموت‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬منها‭ ‬الكثير‭ ‬وقضى‭ ‬على‭ ‬سكينتها‭ .‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬مدينة(‭ ‬الموصل‭ ‬)ببوابتها‭ ‬التي‭ ‬دخلها‭ ‬الموت‭ ‬،وسكن‭ ‬فيها‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ .‬الذي‭ ‬أغطش‭ ‬ليلها‭ ‬،وابتلع‭ ‬هواها‭ ‬،ونقاء‭ ‬نهرها‭ .‬ليحل‭ ‬الخراب‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ .‬وتسكن‭ ‬الفوضى‭ ‬على‭ ‬جنبيها،‭ ‬لتحرق‭ ‬اخر‭ ‬بصيص‭ ‬من‭ ‬الأمل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ .‬

وياتي‭ ‬الفقر‭ ‬متسربلا‭ ‬،بأسماله‭ ‬الطويلة‭ ‬،‭ ‬لاينتهي‭ ‬ليُلّملم‭ ‬تلك‭ ‬السقوف‭ ‬التي‭ ‬تهاوت‭ ‬على‭ ‬اصحابها‭ ‬،والناجي‭ ‬منهم‭ ‬يلحقه‭ ‬الجوع‭ ‬والتشرد‭ ‬والعوز‭ ‬في‭ ‬شوارعها‭ ‬المضطربة‭ ‬التي‭ ‬تذكرنا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬ببقايا‭ ‬الموت‭ .‬

هذه‭ ‬مافعلته‭ ‬الحرب‭ ‬بمدينة‭ ‬الموصل‭ .‬لقد‭ ‬اضمحلت‭ ‬الطبقات‭ ‬الكادحة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬دروب‭ ‬ضيقة‭ ‬لتوصلها‭ ‬الى‭ ‬ابوابها‭ ‬القديمة‭ ‬مثل‭ ‬(باب‭ ‬الطوب)‭ ‬(باب‭ ‬لكش‭ ‬)(باب‭ ‬البيض)‭ .‬حيث‭ ‬يضع‭ ‬اصحابها‭ ‬أدوات‭ ‬معيشتهم‭ ‬البسيطة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الرصيف‭.‬

‭ ‬هنا‭ ‬قرب‭ ‬تمثال‭ ‬(ابي‭ ‬تمام‭ ‬)كانت‭ ‬استدارة‭ ‬الرصيف‭ ‬تعج‭ ‬بأقفاص‭ ‬الطيور‭ ‬الداجنة‭ ‬حيث‭ ‬ينشغل‭ ‬اصحابها‭ ‬منهمكين‭ ‬في‭ ‬مزادهم‭ ‬اليومي‭ ‬وما‭ ‬ان‭ ‬تمضي‭ ‬بضع‭ ‬خطوات‭ ‬تقفز‭ ‬أمامك‭ ‬عربات‭ ‬مكشوفة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬الزينة‭ ‬والاشياء‭ ‬اليومية‭ ‬البسيطة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬مكانة‭ ‬عظيمة‭ ‬عند‭ ‬اصحابها‭ ‬البسطاء‭ .‬لقد‭ ‬سحقت‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الاحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬تميل‭ ‬نحوها،‭ ‬بعين‭ ‬واحدة،‭ ‬وتغمرها‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬النور‭ .‬كانوا‭ ‬يقطنون‭ ‬أحشاء‭ ‬المدينة‭ ‬المتاٌكلة‭ ‬يسكنون‭ ‬تلك‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬قوتها‭ ‬اليومي‭ ‬من‭ ‬كد‭ ‬وتعب‭ ‬اصحابها‭ ‬بشق‭ ‬الانفس‭ ‬لكن‭ ‬بكرامة‭ ‬عالية‭ ‬لم‭ ‬تنل‭ ‬منها‭ ‬خطوب‭ ‬السنوات‭ .‬

كانت‭ ‬تلك‭ ‬الاسر‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬كفاف‭ ‬الحال‭ ‬،بضيقه،‭ ‬او‭ ‬وسعه‭ ‬تارة‭ ‬اخرى‭ .‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬أسر‭ ‬وعوائل‭ ‬تسعى‭ ‬وراء‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬لإعالتها‭ ‬وسد‭ ‬حاجات‭ ‬أفرادها‭. ‬واُخرى‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬أبواب‭ ‬العيش‭ ‬بأساليب‭ ‬اخرى‭ .‬انه‭ ‬الموت‭ ‬الحتمي‭ ‬بصورة‭ ‬اخرى‭ ‬ووجه‭ ‬اخر،‭ ‬لافراد‭ ‬جربوا‭ ‬الموت‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرار‭ .‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬لهذه‭ ‬الطبقة‭ ‬التي‭ ‬سحقتها‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬بلا‭ ‬شفقة؟وحولت‭ ‬أفرادها‭ ‬الى‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬،لينضموا‭ ‬الى‭ ‬طابور‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬سبقوهم‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تقع‭ ‬الحرب‭ ‬اصلاً‭ .‬

سؤال‭ ‬يجرد‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬الاحتشام‭ ‬ويقول‭ ‬:هل‭ ‬من‭ ‬الوقاحة‭ ‬ان‭ ‬نقتل‭ ‬القتيل،‭ ‬ونرفع‭ ‬صورته‭ ‬لندافع‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات،‭ ‬ولكن‭ ‬بدون‭ ‬طائل‭ ‬؟

ماجدوى‭ ‬الكلام‭ ‬؟وما‭ ‬جدوى‭ ‬مانكتبه‭ ‬،وتما‭ ‬فائدة‭ ‬تزويق‭ ‬المفردات‭ ‬،وتجميلها‭ ‬؟اذا‭ ‬كانت‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشعة‭ ‬واقوى‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ .‬