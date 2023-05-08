رئيس الإقليم يدعو إلى جعل الدراسة في جامعة الدفاع ضمن أسس وطنية

الطالباني ينهي المقاطعة بلقاء البارزاني والإتفاق على حل الخلافات

اربيل – فريد حسن

انهى نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني ، مقاطعة اجتماعات التشكيلة الوزارية التاسعة بلقاء رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، والاتفاق على حل جميع الخلافات بالحوار والتعاون. وجرى خلال الاجتماع الذي جمع الجانبان في اربيل امس (الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية،فضلا عن المشاكل المالية والإدارية التي تواجه الاقليم)، ولفت الى ان (الجانبين سلطا الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع تجديد جهود التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني كردستان). وافادت مصادر من داخل الحزبين ،بإن الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ، اتفقا على إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض. وقالت المصادر انه (تقرر إيقاف الحملات الإعلامية المضادة بين الحزبين ، تمهيدا لاستئناف الاجتماعات لبحث موضوع الانتخابات البرلمانية في الاقليم). ودعا البارزاني في وقت سابق ،الطالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد نوروز. ويرى مراقبون ، ان اللقاء جاء بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، كردستان قبل ايام ،وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، ورئيسا الاقليم والحكومة ونائب رئيس حكومة الاقليم. وأكد البارزاني وباربارا ليف في لقاء جمعهما بمصيف صلاح الدين باربيل (ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الأطراف السياسية في الاقليم). وفي اجتماع رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، مع الوفد الأمريكي (جرت مناقشة المشاكل الداخلية في كردستان ،حيث اتفق الجانبان في الرأي على أهمية وحدة صف الأطراف وحل الخلافات التي بينها). كما أبدى الطالباني خلال لقائه باربارا ليف (الترحيب بكل المبادرات الرامية لحل المشاكل الداخلية في الاقليم)، واضاف انه (من أجل حل كل نقاط الخلاف، مستعدون لتشكيل لجنة مشتركة بل وإشراك ممثلين عن حلفائنا فيها). من جهة اخرى ،أكد رئيس الاقليم ،ضرورة ان تكون مكونات العراق كافة مشاركة وشريكة في إدارة وبناء البلد. واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني التابعة لجامعة الدفاع للدراسات العليا العسكرية، حيث وصف تطوير العلاقات وتوطيدها بين الأجهزة والمؤسسات الدفاعية والعسكرية وسائر المؤسسات في عموم العراق، بما فيها التي في كردستان بالمهم، ورأى أن صياغة مناهج وبرامج الدراسة في الجامعة وكلياتها وأقسامها على الأسس الوطنية والعلمية ضروري وإيجابي)، مشددا على أنه (بعد مرور عشرين سنة على تحرير العراق، يجب اتخاذ خطوات أفضل باتجاه المستقبل بالاستفادة من أخطاء الماضي ووفق رؤية ومنهاج واضح مشترك وجامع، وأن تكون مكونات العراق كافة مشاركة وشريكة في إدارة وبناء البلد). من جهته، عبر الوفد عن (سعادته لزيارته وللتقدم الذي يشهده الاقليم)، مشيدا بـ (دور وخطاب رئيس الاقليم ورؤيته الوطنية على المستوى العراقي عموماً).