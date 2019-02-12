نائب يؤكد رغبة الكتل بحسم الحقائب الوزارية المتبقية

الطالباني : تغريدات بعض المسؤولين تعكس هشاشة الشراكة

بغداد – الزمان

عدت النائب الا الطالباني تغريدات بعض المسؤولين بأنها تعكس الجو الحقيقي لهشاشة الشراكة، وعلى النواب ان يراقبوا الحكومة لتحسين ادائها وليس إسقاطها . وقالت الطالباني في تصريح امس ان (تغريدات بعض المسؤولين تعكس الجو الحقيقي لهشاشة الشراكة وما زالت التحالفات الأولية ليست قوية ولن تستمر).

وأضافت (لقد قسمنا الرئاسات وفق المكونات ويجب أن لا يعمم هذا التقسيم على كل شيء)، مشيرة الى ان (وجود محافظين أثنين لبغداد مشكلة معيبة جدا وأمتدت لمحافظات أخرى)، مؤكدة (يجب ان نعمل على انجاح هذه الدورة البرلمانية بعدها انموذجا جديدا)،

وتابعت ان (رئاسة البرلمان متجانسة فيما بينها وهذا يقوي أداء المجلس). بدوره ، كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طه الدفاعي عن رغبة لدى جميع الكتل السياسية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل التشريعي المقبل.

وقال الدفاعي في تصريح امس ان (المعلومات التي لدينا بشأن الاجتماع الاخير بين تحالفي البناء والاعمار قد تضمن طرح اسماء جديدة للداخلية والدفاع بغية عرضها للتصويت في بداية الفصل التشريعي المقبل)،

مبينا ان (الخلافات لا زالت موجودة بشأن الاسماء المطروحة وخاصة لدى المكون السني على الدفاع اضافة الى استمرار الخلافات بشأن حسم مرشح حقيبة التربية)، واضاف ان (الامر ينطبق ايضا على الجانب الكردي في قضية حسم مرشح وزارة العدل حيث ان ما يطرح في الاعلام حاليا هو حصول اتفاق على تقديم اسماء اربعة مرشحين للوزارة)،

مؤكدا ان (هناك رغبة وجدية من جميع الاطراف السياسية على حسم المتبقي من الكابينة الوزارية في الجلسات الاولى من بداية الفصل المقبل وعدم ترك الامور معلقة دون حسم).

وكان رئيس التحالف عمار الحكيم قد بحث مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وحوارات الكتل السياسية لإكمال الكابينة الحكومية وحسم الوزارات المتبقية . وقال بيان ان (اللقاء ناقش جهود مجلس النواب لتشريع القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطن العراقي وتنشيط دوره الرقابي لتقويم أداء السلطة التتفيذية ومكافحة الفساد)، مشيرا الى ان (الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد وحوارات الكتل السياسية لإكمال الكابينة الحكومية وحسم الوزارات المتبقية). الى ذلك اكدت مقررة البرلمان خديجة علي عدم وجود استثناءات بين النواب بشأن موضوع الغيابات ، لافتة إلى أن (الجميع ملزم بحضور الجلسات كونهم ممثلين عن الشعب داخل قبة مجلس النواب).

وقالت علي في بيان امس إن (البرلمان عازم مع بدء الفصل التشريعي تفعيل موضوع الغيابات)، واضافت انه (لا يوجد استثناءات تميز بين النواب وان الجميع ملزم بحضور جلسات البرلمان ولجانه لاداء واجباتهم الذي اوكلهم بها الشعب بعدهم ممثلين عنهم)، واوضحت علي ان (رئاسة البرلمان ستتخذ اجراءات بحق المتغيبين الذي تصل غياباتهم الحد المسموح به قانونا).