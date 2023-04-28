الطاقة المتجدّدة والإحتباس الحراري – زكي الساعدي

تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن الطاقة المتجددة تشكل حوالي 26 من الإنتاج العالمي للكهرباء. وفي عام 2019 تم تثبيت أكثر من 184 جيجاواط من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم ، مما يمثل زيادة بنسبة 12 عن العام السابق. وتتوقع العديد من التقارير والدراسات أن تستمر النمو في الطاقة المتجددة في السنوات القادمة ، وأن تصل إلى نسب أعلى في إنتاج الكهرباء في العالم. وتعتبر الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند واليابان والبرازيل وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا بين الدول الرائدة في استخدام الطاقة المتجددة.

تشمل صور الطاقة المتجددة العديد من المصادر المختلفة التي تستخدم لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة. ومن بين هذه المصادر:

الطاقة الشمسية: حيث تستخدم الألواح الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية.

الطاقة الرياح: ومن صورها استخدام الطواحين الهوائية لتحويل حركة الرياح إلى طاقة كهربائية.

الطاقة الهيدروليكية وتكون عبر الاستفادة السدود والمحطات الكهرومائية لتحويل طاقة الماء إلى طاقة كهربائية.

الطاقة الحرارية: وهي تحويل الحرارة من الأرض أو الهواء إلى طاقة كهربائية.

الطاقة الحيوية: وهي تستخدم النفايات العضوية والمواد الحيوية لتوليد الطاقة الحيوية.

الطاقة الجيوتيرمية: وهي تستخدم الحرارة الداخلية للأرض لتوليد الطاقة الحرارية.

وتعتبر هذه المصادر من الطاقة المتجددة بما أنها تتجدد باستمرار ولا تنفد مثل المصادر الأخرى من الطاقة مثل النفط والغاز والفحم.

ويجدر بالاشارة ان سيمنز جاميسا هي إحدى 100 شركة وقعت على إعلان صناعة الطاقة المتجددة البحرية في قمة البحر الشمالي 23 في أوستند اليوم.

هناك التزامات لبعض الدول في جميع أنحاء أوروبا لإطلاق الطاقة الكامنة في البحر الشمال. للانتقال نحو التنفيذ الناجح ، نحتاج إلى زيادة كبيرة في سلاسل إمدادات الرياح الأوروبية مع وجود إجراءات سياسية صناعية فعالة وبنية تحتية داعمة مناسبة.

إن إعلان صناعة الطاقة المتجددة البحرية هو شهادة على التزام شركة سيمنز المستمر بدعم حكومات أوروبا في تسريع توسيع الرياح البحرية واتصالات الشبكة. من خلال العمل مع الجميع، يمكن تحقيق الأهداف المناخية وتوفير المزيد من الطاقة النظيفة للناس في جميع أنحاء أوروبا.

ليس هناك شك في أن العالم يحتاج بشدة إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف اتفاق باريس 2015 للحد من الاحتباس الحراري (الاحترار العالمي) إلى حد زيادة أقصى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك ، يتعين علينا توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية بشكل كبير لجعل ذلك يحدث.

وفقًا لتقرير مؤشر جاهزية الانتقال العالمي للطاقة الذي أعدته شركة سيمنز إنرجي بالتعاون مع رولاند بيرجر ، فإن كل منطقة في العالم تتأخر في عملية التخلص من الكربون يشكل ضررا حقيقيا على الكوكب ويوضح التقرير الأخير للجنة الحكومية بشأن تغير المناخ لعام 2023 أن كل زيادة تدريجية في درجة الحرارة تزيد من خطر الأحداث الكارثية.

ومع ذلك ، فإن الكهرباء المتجددة هي جزء كبير من الحل. وفي عام 2020 بلغت الطاقة المتجددة 82 من توسع قدرة التوليد العالمية. ووصلت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلى مستوى قياسي مرتفع بقيمة 500 مليار دولار في عام 2022.

لذلك ، يجب علينا العمل بشكل أسرع لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة الكهربائية لتحقيق هدفنا المشترك للحفاظ على كوكبنا.

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