الطابور المختفي – عبد الزهرة خالد

أثناء الخدمة الإلزامية بعد التخرج من الجامعة ، في أواسط السبعينات ، وقبل حلول ليلة رأس السنة الميلادية نشاطنا الراعي لأيام شبابنا والنشوة الساكنة في أوقات فراغنا وعطر اللحظات تتغلغل بين الخطوات ، لم تنفك القوة أبداً في البحث عن أساليب جديدة لزيادة المرح والفرح وإن أقتضى السير في منتصف الليل تحت زخات المطر الباردة تقشعر لها المعاطف وتصبب لها الأنوف خجلاً من طرقات شبه خالية من أقدامٍ كانت ترقص حول مدافئ الفحم والخشب .

كان صحبتي يعتمدون على همّتي ونشاطي في الحصول على الإجازة من عمل مضنٍ في وزارة (… ) وثانيا غرفتي المؤجرة في بداية الشارع القريب من الوكالات لبيع قناني …… وزجاجات …… الأجنبي استطيع أن أحصل على بعضها بعد الالتزام بالطابور المخصص للرجال ، كم تمنيت لي صديقة تقف في الطابور المخصص للنساء لسهول حصول المراد .

ما أصعب اللحظات حينما يصل دورك ويأسف لك صاحب الوكالة بنفاد الكمية المتوفرة معنى ذلك تسعى مهرولاً الى وكيل آخر . كان تحضير المستلزمات واجباً ومن أساسيات الحياة وأعتقد أنه أهم من نفط التدفئة وعلب المعجون وطبق بيض المائدة.

كانت المسؤولية كبيرة على عاتقي في توفير كل ما يطلبه أصحابي وعليّ تهيأت الغرفة بفرش (بطانيات) وما عندي من مستلزمات الخاصة بالضيوف . جهاز التسجيل (المسجل) وعدد من الأشرطة (الكاسيتات) لأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وحتى شيخ إمام وتتبدل الأغاني حسب طلبات المستمعين لكل خمسة دقائق لكن حتما بعد ساعة أو ساعتين ينتهي الوجه الأول من الكاسيت ولم يكترث أي منا بتبديل الوجه الآخر لأكمال الأغنية .

قد تحتدمُ النقاشات بحذر تام خاصة جميعنا نكره النظام لكن لن نبوح ذلك رغم بعضنا منتمي للحزب الحاكم ، أما جانب النكات والطرائف المضحكة لها متخصص من أصدقائنا ويتبادل الدور في ذكر الغياب الذين لم يحالفهم الحظ في الحضور لحفلتنا البسيطة .

تنتهي ليلة رأس السنة بمشاريع عديدة (في السنة القادمة) والفأل الحسن يتضح من هذه الليلة إذا كان بها مرح وضحك معنى ذلك يمرّ العام بسلام وخير أما إذا انتاب جلسة السمر خصام وبكاء وعويل معنى ذلك الله يستر من هذه السنة . لم يكن بمحظورنا أن نذكر خطة الزواج ومنْ هي صاحبة الحظ السعيد ، خاصة عندما نستمع بحديث صديقنا عن محبوبته التي أحبها منذ الصف الثالث المتوسط ليومنا هذا ، ولم يصدق أحد منا حينما سمعنا أنه طلق حبيبته بعد شهر واحد من الزواج .

الحديث قد يبدو فيه ذكريات لكنه جهاز مقياس يشبه مقياس درجات الحرارة في الطقس حيث أختلف كلّ شيء منهم يصف الاختلاف إيجاباً ومنهم من يذكر سلبياته على الفور لكن خلاصة المقالة هو أن هذا الطابور أختفى والوكالات المتخصصة انتهت ونزع شارع الرشيد حلته القديمة بحلة جديدة منهم من يعجبه ومنهم من لا يعجبه.