الطائي: العراق يشارك بخمس بطولات دولية كبرى للدراجات النارية

بغداد- الزمان

اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية اليوم عن مشاركتة بعدد من الفعاليات والبطولات خلال الشهر الحالي. وقال أمين السر العام الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية الكابتن قتيبة الطائي أن الاتحاد سيمثل العراق في خمسة مشاركات وبطولات دولية مبيناً أن أولى المشاركات في بطولة الاردن الدولية للدرفت الانجراف حيث سيمثل العراق المتسابق عبد الخالق الفلوجي . والثانية في بطولة الشرق الأوسط في جمهورية مصر العربية للسيارات الرياضية حيث سيمثل العراق المتسابق محمد سعيد . واضاف أن العراق سيشارك بثمان متسابقين للدراجات النارية واربع متسابقين للسيارات الرياضية في بطولة أرمينيا الدولية لسباقات السرعة حيث سينطلق الوفد الذي يتكون من عشرين شخص من الأراضي العراقية إلى ايران ثم جمهورية أرمينيا برا موضحاً انه كذلك الاتحاد العراقي لأول مرة سيشارك في بطولة اولمبياد السيارات للألعاب الالكترونيه في سنغافورة حيث سيمثل العراق المتسابق فاضل الجبوري بعد أن تم تصنيفه ضمن المشاركين فى الاولمبياد.