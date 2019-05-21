سكاي ماستر في سابقة لم تحصل

الطائرة الخاصة للرئيس الأمريكي تأتي إلى بغداد

طارق حرب

لم نسمع طيلة حياتنا خاصة في زماننا الذي تنقل فيه وسائل الاعلام كل شيء عن الرئيس الامريكي ولم نقرأ في كتب التاريخ ان الرئيس الامريكي أرسل طيارته الخاصة لنقل شخصية على متن طائرته الرئاسية الخاصة مهما علت منزلته لا بل حتى البابا لما زار أمريكا جاء بطيارة خاصة وليس الطائرة الرئاسية الخاصة واذا لم يحصل ذلك فأن كتب التاريخ ووثائق الخارجية العراقية تؤكد واقعة قدوم الطائرة الرئاسية الخاصة من نوع سكاي ماستر الى بغداد في العهد الملكي وبالضبط في الشهر الخامس شهر أيار من سنة 1945م حطت طائرة الرئيس السكاي ماستر في بغداد لنقل الوفد العراقي الى الولايات المتحدة الامريكية وفعلاً ففي يوم 1945/5/22 م أستقل الوفد العراقي وركب السكاي ماستر لتقلهم الى أمريكا وقد كان الوفد الذي حملتهم الطائرة الرئاسية مشكلا برئاسة ولي العد الامير عبد الاله والباشا نوري السعيد وداود الحيدري والعقيد عبيد عبد الله المضايفي وطبيب العائلة المالكة هاري سندرسن في سابقة لم ولن تتكرر اذ لم يسبق أن أقدم الرئيس الامريكي على هذه الخطوة ولم تتكرر لاحقاً لدولة أخرى أو لشخصيات ولهذه الخطوة وهذا الاجراء معان عظيمة وكبيرة وخطيرة نحن في غنى عن ذكرها فهي معروفة عند كل لبيب عليم فطين وقد كان اختيار الوفد بعيداً عن الطابع الرسمي وأقترب من الطابع المهني اذ لم يكن في وقتها الباشى الذي أشغل منصب رئيس وزراء خمسة عشر مرة كان آخرها رئيس وزراء الاتحاد العربي الهاشمي بين الاردن والعراق وانما كان رئيس الوزراء السيد حمدي الباچه چي الذي أستمرت حكومته من سنة 1944 الى سنة 1946 م وقدمت الطائرة الرئاسية سنة 1945 م كذلك لم يكن السيد داود الحيدري عضو الوفد وزيراً في وزارة السيد الباچه چي وان كان قد أشغل منصب وزير عدة مرات ابتدأت بمنصب وزير العدل سنة 1928 م وانتخب نائباً في مجلس النواب الملكي وهو ابن السيد ابراهيم الحيدري الذي أشغل ثاني منصب في الدولة العثمانية هو منصب شيخ الاسلام في الدولة العثمانية الذي يساوي منصب الصدر الاعظم رئيس الوزراء. والشخصية الاخرى في الوفد هو العقيد الذي أصبح لاحقاً برتبة فريق عبيد عبد الله المضايفي صديق الملك فيصل الاول والذي رافقه طول حياته سواء في الحجاز أو في بغداد الذي سبق وأن كان عضواً في الوفد الذي رأسه الولي على العهد الامير عبد الاله سنة 1943 م وسافر الى بريطانيا مع الفريق اسماعيل نامق وطبيب العائلة المالكة هاري سندرسن عضو الوفد الحالي أيضاً بعد أن تم منحه رتبة لواء فخرية والذي بدأ حياته الطبية بداية عشرينات القرن العشرين بتأسيس الدائرة الطبية والصحية في مدينة الحلة والذي عندما ترك العراق وعاد الى بلده انگلترا أصطحب معه (قفه) أي گفه واسطة النقل بين جهتي نهر دجلة لتذكره ببغداد وعمل بحيرة صغيرة في داره ووضع القفه البغدادية فيها ويجلس لساعات ملقياً بصره على القفه والبحيرة وعقله مع نهر دجلة وبغداد مستذكراً بلاد ألف ليلة وليلة كما يقول.

لقد كانت سنة 1945 التي سافر فيها الوفد نهاية الحرب العالمية الاولى التي تمكن فيها الوصي والباشا والوطنيون من تجنب العراق الدخول أو الاشتراك فيها عندما ما حاول الانقلابيون وعلى رأسهم رشيد عالي الگيلاني والعقداء الاربعة ويونس السبعاوي الدخول في الحرب مع المانيا تمكنوا من عدم ارسال جندي واحد للأشتراك في تلك الحرب لصالح بريطانيا أو فرنسا كما حصل من البلاد العربية في افريقيا بما فيها مصر والمغرب والجزائر حيث تم اشراكها في الحرب العالمية الاولى لصالح أطراف الحرب وذهبت الارواح العربية في حرب لا ناقة للعرب فيها ولا جمل فلقد تمكنت قيادة بغداد من ابعاد العراق عن الحرب وأهوالها. ل

قد كانت سنة 1945م سنة عمل وجهد لخدمة هذه البلاد وتقديم الافضل لشعبها فمما حصل فيها: فلقد تولت الحكومة مشروع قانون المحاكم الجديد وأعلن نهاية مرض الطاعون في العمارة وبدأت البعثات الى جامعة الازهر في مصر لدراسة الخط العربي وتم التوقيع على ميثاق الجامعة العربية وأرصدت الاموال لبناء دور شعبية في منطقة تل محمد التي هي نواة منطقة بغداد الجديدة وجلبت الحكومة مكائن الحراثة (التراكتور) ووزعتها على المزارعين وتم استملاك أراضي بحيرة الرزازة قضائياً مقابل بدل للمالكين ووزعت بذور الحنطة على الزراع وأوفدت وزارة المواصلات المهندسين للدراسة في امريكا وانگلترا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتكفل نفقات نصف طلبة كلية الطب لسد النقص لديها وحصلت الموافقة على تصدير 24 مليون سيگارة الى ايران والخليج وسوريا والاردن ولبنان وتصدير بذور الكتان الى لبنان وأستقبلت بغداد شيخ المستشرقين ماسينيون الذي جاء لزيارة القبر الرمزي للحلاج أو للحج الى القبر كما كان يقول ولمناظرة المحامي المفكر عباس العزاوي بشأن التصوف حيث حصلت المناظرة في مجلس الكرملي الثقافي البغدادي في كنيسة الكرملين المجاورة للشورجة وحصلت الموافقة على تأسيس جمعية الصحفيين العراقيين في بغداد وأهدى رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد ساسون خضوري الى دائرة الاثار نسخة خطية من التوراة مكتوبة على الجلد وبدأ مد خط أنابيب النفط من كركوك الى البحر المتوسط وتم تأسيس أول شركة أهلية للطيران وتم توسيع مطار بغداد وعقدت اتفاقية مالية بين العراق وبريطانياً وبدأ انشاء دور السكك في الشالجية وتم منح الامير عبد الاله الدكتوراه من جامعة جورج تاون ومنح وسام الاستحقاق الامريكي وتأليف شركة لطحن الحبوب وزيادة أعضاء لجنة التأليف والنشر بضم مصطفى جواد والدكتور هاشم الوتري وجلب خبراء مصريين لزراعة القطن وأعلنت وزارة التجارة الامريكية بألغاء الگمارگ عما يصدره العراق لأمريكا ومنعت زراعة الخشخاش الذي تستخلص منه المخدرات وتم زيادة عدد المرضى الذين يتم ارسالهم للبنان وتمت مفاتحة مصر وسوريا لأرسال مدرسات وتم الانضمام الى اتفاقية المرور الدولية وتم ارسال بحدود الفي كتاب الى مكتبة الكونغرس الامريكي وتم الطلب من رؤساء الصحة في المحافظات لزوم تعلي`ــم بنات الريف الاسعافات الاولية وتم الغاء الرقابة على البريد وتم اكمال بناء اربعمائة دار في تل محمد لتوزيعها مجانا او بمبلغ زهيد وتقدم الملك عبد العزيز آل سعود بطلب الى الوصي للعفو عن رشيد عالي الگيلاني وتم تجهيز القطع الحديدية الخاصة بالسـكك الجديدة.

وماأوردناه القليل مما عملت عليه الحكومة سنة 1946 م للصالح العام.