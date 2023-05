الضغينة الأخيرة.. أشباح من رواية الماضي

بيروت – الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “THE LAST GRUDGE: A ghosts of the past novel” وتأتي الطبعة العربية تحت عنوان “الضغينة الأخيرة: أشباح من الماضي” الرواية تأليف الكاتب ماكس سييك وتعريب ماجد حامد ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.

لقد عُثر على إلييل زيتيربورغ وهو مدير إحدى كبرى الشركات مقتولاً في منزله الراقي في هلسنكي، وما يبدو للوهلة الأولى قضية سهلة، سرعان ما يَثبت أنها خلاف ذلك، عندما يتضح أن القاتل لديه أهداف أخرى. الدليل الوحيد الذي تمتلكه الشرطة هو صورة زيتيربورغ مع رجلين خدش وجهاهما.

لغز يحتاج إلى حلّ، وصورة مموهة الوجوه، وإشارات بالحبر السري. في البدء يكون لامبيرغ السائق والمرافق الشخصي لإلييل موضع شك، ولكن عندما تقود التحقيقات إلى حادثة حصلت قبل ثلاثين عاماً تتوسع دائرة المتهمين، وعندما نعتقد أن شخصاً لم يعد مشتبهاً به تقود التحقيقات إلى خلاف ذلك، ولكن الغموض سيظل يكتنف الحقيقة حتى بعد الفراغ من قراءة هذه الرواية.

في هذه الرواية يسلّط ماكس سييك الضوء على رجال أشداء لا يوهن الزمن عزيمة بعضهم، ولا يخمد العمر جذوة الشر التي تقبع في صدورهم، كذلك نتعرف إلى نساء بالرغم من مظهرهن الخارجي الجميل يختزنَّ في دواخلهن حقداً وشراً قل نظيرهما.

ماكس سييك

كاتب محترف متخصص بروايات الإثارة، مولع بقراءة أدب التشويق الإسكندنافي، حاز في العام 2016 على جائزة عن أعماله. لماكس سييك خلفية في المبيعات والتسويق وهو يحب أن يروّج لأعماله، وهو يتقن بطلاقة اللغتين الإنكليزية والألمانية. تم بيع حقوق النشر الأجنبية لكتبه إلى 40 دولة.

صدرت أحدث رواياته بعنوان The Archipelago (Loukko)في فنلندا وذلك في سبتمبر 2022. وقد حققت نجاحاً نقدياً وتجارياً على حد سواء، حيث تم ترشيحها لجائزتين أدبيتين في فنلندا. كما شارك ماكس زميله وصديقه Joonas Pajunen أيضاً في كتابة نص فيلم روائي طويل وإخراج فيلم The Knocking الذي تم عرضه لأول مرة في دور السينما في فبراير 2023.

تأليف: ماكس سييك

تعريب: ماجد حامد

الفئة: رواية/ كتاب مترجم

المقاس: .17 × 24 سنتم

عدد الصفحات: 470

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

ردمك: 978-614-01-3607-6