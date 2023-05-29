الصين سترسل أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء

جيوغوان‭ (‬الصين‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترسل‭ ‬الصين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬مأهولة‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬طموحاتها‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفضاء‭.‬

وقال‭ ‬لين‭ ‬شيكيانغ‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوكالة‭ ‬الصينية‭ ‬للرحلات‭ ‬الفضائية‭ ‬المأهولة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬إن‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬غي‭ ‬هايشو‭ ‬استاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬علوم‭ ‬الجو‭ ‬والفضاء‭.‬

حتى‭ ‬الآن،‭ ‬كان‭ ‬جميع‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينيين‭ ‬الذين‭ ‬انطلقوا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الصيني‭.‬

وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬أن‭ ‬غي‭ “‬سيكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الشحنات‭” ‬المخصصة‭ ‬للتجارب‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الفضاء‭.‬

وسيعمل‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قائد‭ ‬مهمة‭ ‬شنجو‭-‬16‭ ‬جينغ‭ ‬هايبنغ‭ ‬ورائد‭ ‬الفضاء‭ ‬جو‭ ‬يانجو‭.‬

وسينطلق‭ ‬الطاقم‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬جيوغوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الصين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬31‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬01‭,‬31‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭. ‬وقالت‭ ‬جامعة‭ ‬بيهانغ،‭ ‬وهو‭ ‬الاسم‭ ‬الآخر‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التربوية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬غي،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ “‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬عادية‭” ‬من‭ ‬اقليم‭ ‬يونان‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

‭- “‬حلم‭ ‬الفضاء‭” -‬

وتكثر‭ ‬المشاريع‭ ‬المنضوية‭ ‬ضمن‭ “‬حلم‭ ‬الفضاء‭” ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جيبينغ‭.‬

ويستثمر‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬الفضائي‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬الجيش،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بتعويض‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬تخلفه‭ ‬عن‭ ‬الأميركيين‭ ‬والروس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬وباتت‭ ‬المحطة‭ ‬الفضائية‭ ‬تيانغونغ‭ (‬القصر‭ ‬السماوي‭) ‬تعمل‭ ‬بكامل‭ ‬طاقتها‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬في‭ ‬2019،‭ ‬حطت‭ ‬مركبة‭ ‬صينية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المظلم‭ ‬من‭ ‬القمر‭. ‬وفي‭ ‬2021‭ ‬أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬روبوتا‭ ‬صغيرا‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭. ‬وتنوي‭ ‬إرسال‭ ‬أول‭ ‬طاقم‭ ‬باتجاه‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬2029‭.‬

والتحم‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المحطة‭ ‬الفضائية‭ ‬بنجاح‭ ‬مع‭ ‬الهيكل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬المنشأة‭ ‬في‭ ‬2022‭.‬

وهذه‭ ‬المحطة‭ ‬الصينية‭ ‬مجهزة‭ ‬بمعدات‭ ‬علمية‭ ‬متطورة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ “‬أول‭ ‬نظام‭ ‬ساعة‭ ‬ذرية‭ ‬باردة‭” ‬مخصصة‭ ‬للفضاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬الرسمية‭ (‬شينخوا‭). ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسبح‭ ‬تيانغونغ‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أرضي‭ ‬متدني‭ ‬العلو‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬400‭ ‬إلى‭ ‬450‭ ‬كيلومترا،‭ ‬مدة‭ ‬عقد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للسماح‭ ‬للصين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬بشري‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

وسترسل‭ ‬طواقم‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬الوجود‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬المداري‭ ‬هذا‭ ‬وستجري‭ ‬تجارب‭ ‬علمية‭ ‬وتختبر‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬جديدة‭.‬

لا‭ ‬تنوي‭ ‬بكين‭ ‬استخدام‭ ‬المحطة‭ ‬لأغراض‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مداه‭.‬

استبعدت‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬عندما‭ ‬منعت‭ ‬واشنطن‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬بكين‭.‬