الصين تعلن إتمام التدريبات على تطويق تايوان وتتلقى تأييدا من روسيا

بينغتان‭ (‬الصين‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬الصين‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أنجزت‭ ‬بنجاح‮»‬‭ ‬مناوراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬محاكاة‭ ‬‮«‬ضرب‭ ‬طوق‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬بكين‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أقاليمها‭.‬

فيما‭ ‬أيد‭ ‬الكرملين‭ ‬الاثنين‭ ‬بالكامل‭ ‬المناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬بكين‭ ‬تتعرض‭ ‬‮«‬لاستفزازات‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الداعمة‭ ‬للجزيرة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬تملك‭ ‬الصين‭ ‬حقا‭ ‬سياديا‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬الاستفزازية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬إجراء‭ ‬مناورات‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬من‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬إلى‭ ‬العاشر‭ ‬منه‭ ‬أنجزت‭ ‬القيادة‭ ‬الشرقية‭ ‬بنجاح‭ ‬مهام‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دوريات‭ ‬الجهوزية‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬تايوان‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬مناورات‭ ‬السيف‭ ‬المشترك‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬القيادة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬اختبرت‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬قدرات‭ ‬القتال‭ ‬المشتركة‭ ‬المتكاملة‭ ‬لفروع‭ ‬عسكرية‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬قتال‭ ‬فعلية‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أثارت‭ ‬التدريبات‭ ‬تنديدا‭ ‬من‭ ‬تايوان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نشرها‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بكين‭ ‬بالسيادة‭ ‬عليها،‭ ‬حصلت‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬حوالى‭ ‬عشر‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬وسبعين‭ ‬طائرة،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سياسي‭ ‬ضمني‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬تملك‭ ‬الصين‭ ‬حقا‭ ‬سياديا‭ ‬في‭ ‬التحرك‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬التصرفات‭ ‬الاستفزازية‭ (‬الأميركية‭) ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬إجراء‭ ‬مناورات‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬المناورات‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬السبت‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬جمع‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬رئيسة‭ ‬تايوان‭ ‬تساي‭ ‬إنغ‭-‬وين‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬كيفن‭ ‬ماكارثي‭.‬

وأفاد‭ ‬الجيش الصيني‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬المناورات‭ ‬هو‭ ‬محاكاة‭ ‬‮«‬تطويق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬للجزيرة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬حصار‭ ‬جوي‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الحكومي‭ ‬الصيني‭.‬

وحذر‭ ‬وانغ‭ ‬وينبين‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬إحاطة‭ ‬إعلامية‭ ‬الإثنين‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬استقلال‭ ‬تايوان‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬نقيضان‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬حماية‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعارض‭ ‬بحزم‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الانفصال‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استقلال‭ ‬تايوان‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬قيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني‭ ‬أن‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬شاندونغ‮»‬،‭ ‬‮«‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مناورات‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬الاثنين‭. ‬وتملك‭ ‬الصين‭ ‬حاملتي‭ ‬طائرات‭ ‬فقط‭. ‬وخلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قامت‭ ‬طائرات‭ ‬مطاردة‭ ‬وسفن‭ ‬حربية‭ ‬بمحاكاة‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬محددة‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭.‬

صواريخ‭ ‬‮«‬جاهزة‭ ‬للاستخدام‮»‬‭ ‬

وسعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬قوة‭ ‬أيضا‭. ‬فنفذت‭ ‬المدمرة‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬ميليوس‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬عملية‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬حرية‭ ‬الملاحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬بكين‭.‬

ونددت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بهذا‭ ‬‮«‬التوغل‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬اليابان‭ ‬أنها‭ ‬امرت‭ ‬بتحليق‭ ‬طائرات‭ ‬مطاردة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إقلاع‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الصينية‭ ‬شاندونغ‭ ‬والعودة‭ ‬إليها‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬وي‭ ‬تشات‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لقيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الصيني،‭ ‬يقول‭ ‬طيار‭ ‬صيني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬قرب‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬تايوان‮»‬‭ ‬مع‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬جاهزة‭ ‬للاستخدام‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬ذلك‭ ‬قلق‭ ‬السكان‭. ‬وقال‭ ‬لين‭ ‬كي‭ ‬كيانغ‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بيغان‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬ماتسو‭ ‬التابع‭ ‬لتايوان‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤيته‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الصيني،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الناس‭ ‬العاديين‭ ‬نريد‭ ‬فقط‭ ‬حياة‭ ‬بسيطة‭ ‬ومستقرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬طاهيا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اندلعت‭ ‬حرب،‭ ‬الآن‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬صواريخهم‭ ‬متطورة‭ ‬جدا،‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬فرصة‭ ‬للمقاومة‭. ‬سنُسحَق‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬الرئيسة‭ ‬تساي‭ ‬إنغ‭ ‬وين‭ ‬السبت‭ ‬بـ»التوسع‭ ‬الاستبدادي‮»‬‭ ‬للصين‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تايوان‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ (..‬‭.) ‬لدعم‭ ‬قيم‭ ‬الحرية‭ ‬والديموقراطية‮»‬‭.‬