الصين ترسل أول رائد مدني في تاريخها إلى الفضاء

جيوغوان‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬باتجاه‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬الفضائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬ثلاثة‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مدني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬المأهولة‭ ‬لتعويض‭ ‬تأخرها‭ ‬حيال‭ ‬الأميركيين‭ ‬والروس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتشكّل‭ ‬المهمة‭ ‬تجربة‭ ‬ثمينة‭ ‬للعملاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬الاثنين‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬سيرسل‭ ‬صينيا‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الفضائي‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬بانتظام‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة‭.‬

انطلق‭ ‬الرواد‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬شنجو‭-‬16‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬صاروخ‭ ‬لونغ‭ ‬مارتش‭ ‬2أف‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬31‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬الساعة‭ ‬01‭,‬31‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬مركز‭ ‬جيوغوان‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬غوبي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحافيون‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وحضر‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البرنامج‭ ‬الفضائي‭ ‬الصيني‭ ‬الذين‭ ‬يعيش‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الفضائي‭ ‬الشاسع،‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬والتقطوا‭ ‬صور‭ ‬سيلفي‭ ‬خلفيتها‭ ‬الصاروخ‭ ‬الضخم‭.‬

وراح‭ ‬أطفال‭ ‬يلهون‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬عملية‭ ‬الاقلاع‭ ‬فيما‭ ‬لوح‭ ‬آخرون‭ ‬بأعلام‭ ‬صينية‭ ‬وهم‭ ‬يجلسون‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬أهاليهم‭.‬

مع‭ ‬إقلاع‭ ‬الصاروخ،‭ ‬تمنى‭ ‬كثيرون‭ ‬‮«‬حظا‭ ‬سعيدا‮»‬‭ ‬للمهمة‭.‬

ويرافق‭ ‬قائد‭ ‬المهمة‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬المخضرم‭ ‬جينغ‭ ‬هابينغ‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يجري‭ ‬رابع‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية،‭ ‬المهندس‭ ‬جو‭ ‬يانغجو‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬وغي‭ ‬هايشو‭ (‬36‭ ‬عاما‭) ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬وأول‭ ‬مدني‭ ‬صيني‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬وهندسة‭ ‬الفضاء‭ ‬وسيكون‭ ‬مكلفا‭ ‬خصوصا‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬علمية‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬ينتمي‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كل‭ ‬الذين‭ ‬سبقوه‭.‬

وسيبقى‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬الثلاثة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ (‬القصر‭ ‬السماوي‭).‬

وينضم‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬زملاء‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬سابقة‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬بعدما‭ ‬أمضوا‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬المحطة‭.‬

وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬ماكدويل‭ ‬عالم‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬هارفرد‭ ‬سميثسونيان‭ ‬للفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬تريد‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬تكثيف‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬الفضائية‭ ‬المأهولة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬مهم‭ ‬ولا‭ ‬يتضمن‭ ‬محطات‭ ‬جديدة‭ ‬لافتة‭ ‬بانتظام‮»‬‭. ‬وتنوي‭ ‬الصين‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬متواصل‭ ‬لرواد‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬صيانة‭ ‬وأبحاث‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توسيع‭ ‬قدرات‭ ‬المحطة‭ ‬بحسب‭ ‬ماكدويل‭.‬

وتريد‭ ‬الصين‭ ‬تعويض‭ ‬تأخرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إذ‭ ‬انها‭ ‬أرسلت‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬مأهولة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬فقط،‭ ‬أي‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬السوفيات‭ ‬والأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬1961‭.‬

وأنجز‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬تيانغونغ‭ ‬وهي‭ ‬قريبة‭ ‬بحجمها‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬مير‭ ‬الروسية‭-‬السوفياتية‭ ‬السابقة،‭ ‬لكنها‭ ‬أصغر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وقد‭ ‬زودت‭ ‬تيانغونغ‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬والألبسة‭ ‬والأغذية‭ ‬والوقود‭ ‬خلال‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬استعدادا‭ ‬لمهمة‭ ‬شنجو‭-‬16‭.‬

واضطرت‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬محطتها‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬إذ‭ ‬يمنع‭ ‬قانون‭ ‬أميركي‭ ‬أي‭ ‬تعاون‭ ‬تقريبا‭ ‬بين‭ ‬سلطات‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬والصينية‭.‬

‭- ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ -‬

وجدّدت‭ ‬الصين‭ ‬التأكيد‭ ‬الاثنين‭ ‬اعتزامها‭ ‬إجراء‭ ‬تعاون‭ ‬دولي‭ ‬بشأن‭ ‬تيانغونغ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬تجارب‭ ‬خصوصا‭.‬

وقال‭ ‬لين‭ ‬شيكيانغ‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوكالة‭ ‬الصينية‭ ‬للرحلات‭ ‬الفضائية‭ ‬المأهولة‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬أتشوق‭ ‬وأتمنى‭ ‬رؤية‭ ‬رواد‭ ‬فضاء‭ ‬أجانب‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬مهمات‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الأطول،‭ ‬جدد‭ ‬تأكيد‭ ‬عزم‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬‮«‬إرسال‭ ‬أول‭ ‬صيني‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬قبل‭ ‬2030‮»‬‭ ‬لإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬‮«‬مراقبة‭ ‬علمية‮»‬‭ ‬خصوصا‭.‬

ويستثمر‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬الفضائي‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬الجيش‭.‬

في‭ ‬2019،‭ ‬حطّت‭ ‬مركبة‭ ‬صينية‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬المظلم‭ ‬من‭ ‬القمر‭. ‬وفي‭ ‬2020‭ ‬أخذت‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬القمر‭ ‬وأنجزت‭ ‬نظام‭ ‬بايدو‭ ‬للملاحة‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭.‬

في‭ ‬2021‭ ‬أرسلت‭ ‬الصين‭ ‬روبوتا‭ ‬صغيرا‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭.‬

وتنوي‭ ‬الصين‭ ‬إرسال‭ ‬رحلتين‭ ‬فضائيتين‭ ‬مأهولتين‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الاثنين‭.‬

والمهمة‭ ‬المقبلة‭ ‬شنجو‭-‬17‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬‮ ‬