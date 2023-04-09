الصين تجري محاكاة لضربات على أهداف مهمة في تايوان

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أجرت‭ ‬الصين‭ ‬الأحد‭ ‬محاكاة‭ ‬لضربات‭ ‬‮«‬دقيقة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أهداف‭ ‬رئيسية‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬تايوان‭ ‬والمياه‭ ‬المحيطة‮»‬‭ ‬بها،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬لتطويق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الإثنين‭ ‬وتؤكد‭ ‬بكين‭ ‬انها‭ ‬تحذير‭ ‬‮«‬جدي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬الرئيسة‭ ‬تساي‭ ‬إينغ‭ ‬وين‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬‭ ‬ودانت‭ ‬تايوان‭ ‬بشدة‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬السيف‭ ‬المشترك‮»‬‭ (‬جوينت‭ ‬سوورد‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬دعت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بكين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تبقي‭ ‬قنوات‭ ‬اتصالها‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬مفتوحة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أُجريت‭ ‬قبل‭ ‬المناورات‭ ‬ونُشرت‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬الدخول‭ ‬في‭ ‬منطق‭ ‬الكتلة‭ ‬مقابل‭ ‬الكتلة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ليزيكو‮»‬‭ (‬Les‭ ‬Echos‭) ‬الاقتصادية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬إنّ‭ ‬أوروبا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬تابعة‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتايوان‭. ‬وبدأت‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بين‭ ‬الرئيسة‭ ‬التايوانية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأميركي‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي،‭ ‬وهددت‭ ‬بكين‭ ‬بالرد‭ ‬عليه‭ ‬بإجراءات‭ ‬‮«‬حازمة‭ ‬وقوية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المناورات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬صينية‭ ‬‮«‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬والمجال‭ ‬الجوي‭ ‬والمعلومات‭ (…) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬ردع‭ ‬وتطويق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬لتايوان‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التايوانية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬11‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬و70‭ ‬طائرة‭ ‬صينية‭ ‬حول‭ ‬الجزيرة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنّ‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬رصدها‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والاستطلاع‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لها‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وقاذفات‭ ‬قنابل‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬صينية‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬الصين‭ ‬أجرت‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬لضربات‭ ‬دقيقة‭ ‬مشتركة‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬والمياه‭ ‬المحيطة‮»‬‭ ‬بها‭.‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬التلفزيون‭ ‬العامة‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬سي‭ ‬سي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬نشرت‭ ‬عشرات‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬لتحلق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬المستهدف‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬تدريبات‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬دقيقة‭ ‬متعددة‭ ‬الأهداف‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬بكين‭ ‬أنها‭ ‬حشدت‭ ‬مدمرات‭ ‬وقاذفات‭ ‬صواريخ‭ ‬سريعة‭ ‬ومقاتلات‭ ‬وأجهزة‭ ‬تشويش‭ ‬في‭ ‬المناورات‭.‬

وقال‭ ‬دونالد‭ ‬هو‭ (‬73‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬تايبيه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬قلق‭ ‬قليلا،‭ ‬سأكون‭ ‬كاذبا‭ ‬إن‭ ‬قلت‭ ‬غير‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اندلعت‭ ‬حرب‭ ‬فسيعاني‭ ‬الجانبان‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬‮ ‬

تعتبر‭ ‬بكين‭ ‬تايوان‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكّانها‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزّأ‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬الصين‭ ‬ولم‭ ‬تتمكّن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬توحيدها‭ ‬مع‭ ‬بقيّة‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬الأهليّة‭ ‬الصينيّة‭ ‬في‭ ‬1949‭.‬