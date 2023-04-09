الصين تجري محاكاة لضربات على أهداف مهمة في تايوان

بكين (أ ف ب) – أجرت الصين الأحد محاكاة لضربات «دقيقة» ضد «أهداف رئيسية» في «تايوان والمياه المحيطة» بها، في اليوم الثاني من تدريبات «لتطويق كامل» تستمر حتى الإثنين وتؤكد بكين انها تحذير «جدي» بعد لقاء الرئيسة تساي إينغ وين مع مسؤول أميركي كبير. ودانت تايوان بشدة العملية التي أطلق عليها اسم «السيف المشترك» (جوينت سوورد)، بينما دعت الولايات المتحدة بكين إلى «ضبط النفس»، مؤكدة أنها تبقي قنوات اتصالها مع الصين «مفتوحة». من جهته، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أُجريت قبل المناورات ونُشرت الأحد، إلى ضرورة عدم «الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة». وقال لصحيفة «ليزيكو» (Les Echos) الاقتصادية الفرنسية، إنّ أوروبا يجب أن لا تكون «تابعة» للولايات المتحدة أو للصين في ما يتعلّق بتايوان. وبدأت هذه المناورات بعد اجتماع الأربعاء في كاليفورنيا بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، وهددت بكين بالرد عليه بإجراءات «حازمة وقوية».
وأفاد التلفزيون الصيني السبت أن المناورات تهدف إلى بناء قدرات صينية «للسيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات (…) من أجل خلق ردع وتطويق كامل» لتايوان.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأحد أنها رصدت 11 سفينة حربية و70 طائرة صينية حول الجزيرة.
وقالت الوزارة إنّ من بين الطائرات التي رصدها «نظام الاستخبارات والاستطلاع» التابع لها طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل. وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الأحد أنّ الصين أجرت «محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة» بها.
وقالت قناة التلفزيون العامة الصينية «سي سي تي في» إن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات «لتحلق في المجال الجوي المستهدف» بينما نفذت القوات البرية تدريبات على «ضربات دقيقة متعددة الأهداف». وذكرت بكين أنها حشدت مدمرات وقاذفات صواريخ سريعة ومقاتلات وأجهزة تشويش في المناورات.
وقال دونالد هو (73 عاما) لوكالة فرانس برس الأحد في حديقة في تايبيه «أنا قلق قليلا، سأكون كاذبا إن قلت غير ذلك». ورأى أنه «إذا اندلعت حرب فسيعاني الجانبان بشكل كبير».
تعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكّانها 23 مليون نسمة جزءًا لا يتجزّأ من أراضي الصين ولم تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهليّة الصينيّة في 1949.