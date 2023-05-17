الصين:غرامة بمليوني دولار بسبب نكتة عن الجيش

بكين -أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فرضت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬كوميديا‭ ‬غرامة‭ ‬بملايين‭ ‬اليوان‭ ‬الأربعاء،‭ ‬متوعّدة‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬القانونية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألقى‭ ‬أحد‭ ‬أعضائها‭ ‬نكتة‭ ‬عن‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬فكاهي‭.‬

وألقى‭ ‬لي‭ ‬هاوشي‭ ‬واسمه‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬هاوس‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬السبت،‭ ‬نكتة‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬شعار‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي،‭ ‬وفق‭ ‬منشور‭ ‬صوتي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ويبو‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وكان‭ ‬لي‭ ‬يروي‭ ‬قصة‭ ‬عن‭ ‬ملاحقة‭ ‬كلابه‭ ‬سنجابا‭ ‬عندما‭ ‬تناول‭ ‬شعار‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬أسلوب‭ ‬عمل‭ ‬جيّد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬المعارك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬بكين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬أجرى‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬شركة‭ ‬لي‭ ‬بعدما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬نكتة‭ ‬أطلقها‭ ‬الكوميدي‭ ‬خرقت‭ ‬القانون‭ ‬و»كان‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬اجتماعي‭ ‬سيئ‮»‬‭.‬

وفرضت‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬14،7‭ ‬مليون‭ ‬يوان‭ (‬2،13‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬وتم‭ ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬حفلاتها‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وشنغهاي‭.‬

قالت‭ ‬شرطة‭ ‬بكين‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬ويبو‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬فتحت‭ ‬أيضا‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬لي‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للقانون‮»‬‭.‬

وتقلّصت‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عقد،‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬المساحة‭ ‬المتاحة‭ ‬للمعارضة‭ .‬

شدّدت‭ ‬السلطات‭ ‬الرقابة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وأطلقت‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المستقلة‭ ‬وللأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تتضمّن‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬معارضة‭.‬

ويحكم‭ ‬شي‭ ‬البلاد‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬وبنهج‭ ‬قومي‭ ‬متشدد،‭ ‬وجعل‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أولوية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمجيد‭ ‬قوة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬دعاية‭ ‬محلية‭.‬