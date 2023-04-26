تعهّدات بإنهاء ظاهرة إنقطاع التيار تزامناً مع تجديد إشتراك المولّدات

الصيف على الأبواب والكهرباء تبحث عن حلول لسداد مستحقّات الغاز

بغداد – قصي منذر

كشفت وزارة الكهرباء، عن انفاق العراق سنويا نحو 8 ترليونات دينار لاستيراد الغاز لمحطات توليد الطاقة ،واكدت انها بحاجة الى موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المستورد.

ويخشى مواطنون تكرار مآسي انقطاع التيار تزامنا مع حلول الصيف الذي تلامس خلاله درجات الحرارة نصف درجة الغليان. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (اي وزير جديد يتسلم مهام ادارة قطاع الكهرباء ،يتعهد بما عجز عن الايفاء بتنفيذه الوزراء السابقين ،ولاسيما ان مشكلة الكهرباء في العراق مزمنة بسبب غياب الارادة الحقيقية عن ايجاد معالجات تسهم بفك المشكلة التي انفقت الدولة عليها المليارات دون تقدم ملموس).

اجراءات فعلية

مؤكدين ان (الوزارة مطالبة باجراءات فعلية تسهم بديمومة تجهيز الطاقة خلال ذروة الصيف ، والعمل من الان على استنفار ملاكاتها لتهيئة خطوط النقل وتجهيزها حتى لا تتكرر مآسي الصيف).

بدوره ، قال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (حجم الانفاق على اجور استيراد الغاز سنوياً يبلغ نحو 8 ترليونات دينار)، مؤكدا ان (الوزارة لديها غاز مورد وخطوط ناقلة سواء مع الاقليم او ايران)، وتابع ان (اصل الانفاق على توريد الطاقة بهذه الخطوط الناقلة بحسب الحاجة، اي ان اطلاقات الغاز ترتفع وتنخفض على فترات بحسب احتياج المنظومة).

واشار الى ان (العراق سيتوقف عن استيراد الطاقة والغاز المشغل بعد اعتماده خطة وقودية والتي تستلزم تأهيل حقول الغاز ووجود كمية كافية لتشغيل المحطات)، مبينا ان (وزارة النفط وفق التوجيهات الحكومية تعمل على استغلال واستثمار حقول الغاز من اجل استكمال الخطة الوقودية وبالتالي ستنتفي الحاجة الى استيراد الغاز)، واستطرد بالقول ان (الكهرباء تحتاج الى موازنة تشغيلية لسداد مستحقات الغاز المورد، فضلا عن مستحقات لقاء شراء طاقة من المستثمرين وفق عقود حكومية، بالاضافة الى اجراء صيانات دورية للوحدات التوليدية وشبكات وخطوط ونقل وتوزيع الطاقة).

واضاف ان (زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مركز السيطرة الوطني هي الأولى لرئيس حكومة وركزت على الجزئيات الدقيقة وأكدت أن الحكومة تتعامل ميدانيا مع القضايا الملحة للمواطن).

معالجة الاختناقات

مشيرا الى ان (هذا المركز معني بجميع محافظات العراق، من ناحية معالجة الاختناقات ورسم خطط الصيانات الدورية والطارئة للوحدات التوليدية وتم إطلاع رئيس الوزراء على الخطة التي وضعتها الوزارة منذ 6 أشهر استعدادا لفصل الصيف والتي ستكون جاهزة للعمل بحلول الأول من أيار المقبل).

ومضى الى القول ان (الوزارة أوضحت جميع ما نفذ من أعمال بموجب الخطة كالصيانات وأعمال معالجة الاختناقات وتحقيق الوثوقية لخطوط وارتباطات خطوط النقل بين المحافظات ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة واستحداث المغذيات وتوفير قطع الغيار للشبكة ونصب الدورات المركبة).

ولفت الى انه (على ضوء التوجيهات الحكومية بمعالجة ظاهرة قطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر، اوعز الوزير بربط جميع المحطات الطرفية والوسطة بمنظومة سكادا لمراقبة الأحمال إلكترونيا ورصد أي تلاعب بالبرمجة، وتشكيل فرق تحقق زيارات ميدانية مفاجئة للمحطات تطلب قوائم بأحمال المحطات وما تعرضت له من عوارض ،وكذلك تدوير المشغلين بين المحطات كل 3 أشهر لمنع حصول أية حالات محسوبية أو منسوبية). وأجرى السوداني ،زيارة هي الأولى من نوعها إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين ببغداد، الذي يُعنى بتوزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات، ونقل الإيعازات ووصولها في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوزِ محافظةٍ على حصة محافظة أخرى ومعالجتها.