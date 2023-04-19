الصيدليات والجشع في أسعار الأدوية – قابل الجبوري

لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة والأمراض الاخرى انتشاراً كبيراً وواسعاً بين صفوف أفراد الأسر العراقية مما اصبح المجتمع العراقي الأكثر إقبالا ً على شراء وتناول العقارات الطبية بمختلف صنوفها ، نتج مقابل ذلك غلاء أسعار هذه الأدوية وجشع البعض من أصحاب الصيدليات والمبالغة واللامبالات بإستخدام وبيع هذه العقاقير نتيجة عدم المتابعة من قبل الجهات الرقابية المختصة

فبالإضافة الى عدم الالتزام بإسعار خاصة موحدة انتشرت ظاهرة جديدة أخرى هي بيع بعض العقاقير المحظورة أو التي لا تصرف الا بوصفة طبية فأصبحت تباع بمجرد طلبها على لسان الزبون وهذا الأمر خطير وتسبب بانتشار الكثير من المشاكل في البيوت العراقية .

وبسبب عدم الرقابة من الجهات المختصة أيضاً انتشرت ظاهرة بيع العقاقير الطبية رديئة المنشأ حيث يقوم بإستيرادها أشخاص من غير المختصين من مناشئ غير معروفة وهدف هؤلاء المستوردين هو الحصول على وفرة المال الكثير متجاهلين لحياة الإنسان والغريب أن أغلب الصيدليات تستقبل مثل هذه العقاقير اللاطبية وقد يكون الدافع سعرها الزهيد الذي تباع به .

ومن هنا نأمل من الجهات الرقابية المسؤولة متابعة مثل هذه الحالات ووضع حلول وحدود لها ومتابعة عمل الصيدليات ومذاخر الأدوية متابعة تامة من أجل القضاء على هذه الظاهرة .

كما ندعو الجهات المعنية للحد من الصيدليات ومذاخر الأدوية الغير مرخصة

ومحاسبة المضمدين الغير مجازين الذين يقومون ببيع وشراء الأدوية دون معرفة استخداماتها ومضارها

وندعوا كذلك لإعادة العمل بنظام الصيدليات الخافرة وذلك لأهمية هذا الموضوع خاصةً في الاقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المحافظات والتي لايتوفر فيها مركز صحي خافر لتلافي الحالات الليلية الطارئة التي قد تحدث.

نأمل من الجهات الرقابية المسؤولة متابعة ما ذكرناه كون الأمر يتعلق بالمصلحة العامة.