الصيام‭ ‬موحد في‭ ‬العراق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬

بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المرجع‭ ‬الأعلى‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬بالعراق‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬أنّ‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لتتزامن‭ ‬بذلك‭ ‬بداية‭ ‬رمضان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬المذهبين‭ ‬السني‭ ‬والشيعي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬السيستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يقلّده‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قد‭ ‬ثبتت‭ ‬رؤية‭ ‬هلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬بعد‭ ‬غروب‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬شعبان‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬له‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بذلك‭ ‬يكون‭ ‬غداً‭ ‬الخميس‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭ ‬لصالح‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ديوان‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أوّل‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬