الصيام‭ ‬موحد في‭ ‬العراق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬

بغداد- الزمان
أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق آية الله علي السيستاني أنّ الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه الأربعاء، لتتزامن بذلك بداية رمضان للمرة الأولى منذ سنوات بين المذهبين السني والشيعي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، الذي يقلّده ملايين من الشيعة حول العالم لا سيما في العراق، أنه «قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب الأربعاء 29 شعبان في عدة أماكن في العراق وفي بعض المناطق المجاورة له».
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه «بذلك يكون غداً الخميس أول أيام الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع فيه لصالح الأعمال». وكان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن الثلاثاء أن الخميس هو أوّل أيام شهر رمضان.