سرعة توثيق الحدث إعلامياً بين المسح الضوئي والكاميرا الرقمية

الصورة في الصحافة تاريخ حافل بالإنجازات

محسن حسين

فى 4 اذار من العام 1880 أي قبل 143 عاما نشرت أول صورة صحفية فى العالم فى صحيفة “ذا دايلى جرافيك” بنيويورك، ومن يومها كتبت شهادة ميلاد الصحافة المصورة التى كان لها دور كبير فى تغيير وجه العالم.

هذا التار يخ يذكرني باول مصور صحفي عمل معي في صحيفة الشعب عام 1956 هو المرحوم حازم باك اي قبل 65 عاما.

كانت الصحف انذاك تنشر صورا لمصورين لكن صحيفة الشعب خصصت غرفة للمصور حازم باك يعمل في الصحيفة فقط وهو مالم يحدث في الصحف الاخرى فهو يقوم بتحميض الافلام ويطبعها خاصة للنشر في الصحيفة.

والصورة الصحفية ليست فقط مكملة للخبر الصحفي لكنها بالتاكيد تعطي الخبر مصداقية اكثر اذ يرى فيها القارئ الحقيقة بدون رتوش وبدون اضافات واراء قد يضعها بعض الصحفيين في اخبارهم المكتوبة تحزبا او جهلا او رغبة بالشهرة.

والمصوّرون الصحفيون يلتقطون صورًا تساهم في الإعلام الإخباري التزاما باخلاقيات مهنة الصحافة التي تقضي بالأمانة وعدم التحيز أثناء نقل الخبر بأسلوب صحفي ملتزم.

وقد اتيح لي ان يعمل معي العديد من المصورين ومنهم المصور المعروف عالميا لطيف العاني الذي اقيمت له معارض عديدة في انحاء العالم منها بريطانيا وفرنسا ولبنان والامارات وبلجيكا وغيرها ،ففي حين لم يجد من وطنه وحكامه من يهتم به وعمله الرائع (العراق الجميل في القرن الماضي ) تتسابق دول العالم في اقامة معارض لصوره وتتعاقد على طبع مختارات منها وتدعوه وتكرمه على أعلى المستويات.في واع عمل معنا اضافة الى لطيف العاني وحازم باك شقيقه فاروق باك وحمزة جاسم وبولص حنا شقيق زميلتنا مريم السناطي. وفي مجلة الف باء عمل معنا عدد من خيرة المصورين اذكر منهم عبد علي مناحي وسمير هادي وعبد الزهرة الهلالي وفتاة مصورة اسمها الاول وفاء واخرون لم تسعفني الذاكرة على تذكر اسمائهم

*واعود الى تاريخ التصوير الصحفي فبفضل الابتكارات التى شهدتها مجالات الطباعة والتصوير أصبح بالإمكان إرفاق الصورة مع الخبر لمزيد من التوضيح، وكان ذلك يتم فى البداية بطرق بدائية تستهلك وقتا طويلا ومجهودا كبيرا قبل أن تختصر التكنولوجيا الحديثة المعاناة اليومية، وتيسر الأمر على صناع الصحافة بما يمكنهم اليوم من عمل مواقع مخصصة للصورة الصحفية تحدث محتواها بين دقيقة والثانية، فمنذ 15 عامًا فقط، كان المسح الضوئى لصورة ملونة واحدة ونقلها من مكان بعيد إلى مكتب إخبارى لطباعتها يستلزم نحو 30 دقيقة، أما الآن، فيمكن للمصور الصحفى الذى يحمل كاميرا رقمية وهاتفًا محمولاً وكمبيوتر محمولاً إرسال صور عالية الجودة فى دقائق، بل وثوانٍ، بعد وقوع الحدث. كما تسمح الهواتف المزودة بكاميرات واتصالات الأقمار الصناعية بنقل الصور من أية بقعة تقريبًا على الأرض.

*وفى عام 1921ابتكرت الصور السلكية بنقل الصور بنفس سرعة انتقال الأخبار ذاتها تقريبًا. لكن لم تتهيأ جميع العناصر لما يُعرَف باسم “العصر الذهبى” للصحافة المصوَّرة سوى بابتكار كاميرا ليسا التجارية المزودة بفيلم 35 ملم فى عام 1925? وأولى مصابيح الفلاش فى الفترة ما بين 1927 و1930.

الصحافة المصورة

اما “العصر الذهبى” للصحافة المصوَّرة فقد كان (فى الفترة من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن العشرين)، وقد حظيت بعض المجلات بقاعدة عريضة من القراء وشهرة واسعة، ويرجع الفضل الأساسى فى ذلك إلى استخدام هذه المجلات والصحف للتصوير الفوتوغرافى.

انتهى العصر الذهبى للصحافة المصوّرة فى السبعينيات عندما توقف نشر مجلة “لايف” وغيرها من مجلات الصور الأخرى. وتوصلت تلك المجلات إلى أنه ليس بوسعها منافسة وسائل الإعلام الأخرى من حيث استقطاب أموال الإعلانات اللازمة للحفاظ على انتشارها على نطاق واسع وتغطية تكاليفها المرتفعة. لكن تظل حقيقة أن تلك المجلات علّمت الصحافة الكثير من الأمور عن المقالات المصوّرة وفعالية الصور الثابتة.

وفي العراق الان ومنذ سنوات الجمعية العراقية للتصوير كما في انحاء العالم الذي شهد فى عام 1947? تأسيس قلة من المصورين المشهورين الوكالة التعاونية الدولية للصور الفوتوغرافية.

و كان الاتحاد الدانماركى للمصورين الصحفيين أول منظمة قومية لمصورى الصحف فى العالم. تأسس هذا الاتحاد فى عام 1912 فى كوبنهاجن بالدانمرك على يد ستة مصورين صحفيين. ويضم حاليًا ما يزيد عن 800 عضو.

تأسست الرابطة القومية للمصورين الصحفيين فى عام 1946 فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد أعضائها حوالى 10000 عضو. ومن بين المؤسسات الأخرى بأنحاء العالم “الرابطة البريطانية للمصورين الصحفيين” التى تأسست فى عام 1984? وأُعيد تدشينها فى عام 2003? وتضم الآن حوالى 450 عضوًا.

* وتمنح المنظمات الإخبارية وكليات الصحافة العديد من الجوائز المختلفة للمصورين الصحفيين. منذ عام 1968? مُنِحت جوائز بوليتزر للفئات التالية من الصحافة المصورة: “تصوير المقالات الخاصة”، و”تصوير أهم الأخبار”. صور تركت بصمات في العالم

ولان الصحافة المصرية سبقت غيرها في الدول العربية يقول رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصريين حسام دياب “كان الأرمن محتكرين التصوير الصحفى فى مصر فى البدايات وكانت الصحف تتعامل مع مكاتب التصوير التابعة لهم قبل أن ينشىء المصور المصرى محمد يوسف أول قسم تصوير بالشكل المتعارف عليه حاليا داخل صحيفة أخبار اليوم، والذى اعتبر أب التصوير الصحفى فى مصر، وقد حصل على 3 أوسمة من الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك”.

ومما يذكر عن الصور الصحفية في الصحافة المصرية ان المصور مكرم جاد الكريم سجل بعدسته مقتل السادات، كما كانت صور السادات الشهيرة التى يركب فيها الدراجة ويحلق ذقنه من الصور غير الاعتيادية فى ذلك الوقت.

وبالتاكيد فان للمصورين العراقيين لقطات تاريخية مهمة تحتاج الى توثيق من جهة حيادية.