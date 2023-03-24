الأسمدة تُحقّق أعلى إيراد خلال شبـاط الماضي

الصناعة تنفتح على القطاع الخاص لتدشين معامل جديدة

بغداد – ابتهال العربي

افصحت وزارة الصناعة والمعادن، عن طرح فرص الشراكة الخاصة بالصناعات الستراتيجية، واشارت الى توجه الحكومة لعقد الشراكة مع القطاع الخاص بشأن إحياء المعامل المتوقفة.

إضافة خطوط

وقالت المتحدثة بإسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة اتجهت نحو إحالة المعامل المتوقفة للقطاع الخاص عبر إضافة خطوط إنتاجية جديدة)، مبينة ان (العدد الكلّي لمعامل الوزارة يبلغ 295 معملاً، منها المعام المفعّلة 191 اما المتوقفة تبلغ 104) واضافت ان (الحكومة ركزت على إنشاء خطوط إنتاجية جديدة دون التأهيل، واعتماد الصناعات الستراتيجية منها الأسمدة والكبريت والفوسفات والصناعات الدوائية والبتروكيميائيات والتعدين)، موضحة ان (الشراكة مع القطاع الخاص ستكون عبر شركات عالمية وعربية ومحلية لدعم المنتج الوطني). وبحث وزير الصناعة والمعادن، خالد بتّال النجم، ملف تخصيـص المشتقـات النفطيـة لمدينـة كربـلاء الصناعيـة، مع وزارة النفط في اجتماعهما الأول. واوضح بيان امس ان (الجانبين استعرضا الآفاق المستقبلية لمدينة كربلاء الصناعية، واهمية المشتقات النفطية لكونها من المواد الاساسية في انتاج المواد البتروكيميائية والنفطية والطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية النشاطات كافة داخل المدينة الصناعية)، واشار الى (اتفاق الوزارتين على توفير الحد الأدنى من المشتقات النفطية كالغاز المُسال والبنزين الطبيعي، فضلاً عن ضرورة سد حاجة المدينة لمادة النفط الاسود ومشتقاته، وتجهيز محطة الكهرباء الحرارية التي ستقام في المدينة الصناعية لتوليد الطاقة الكهربائية المطلوبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء). من جهتها واصلت الشركة العامة لصناعة الادوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، التابعة للوزارة، عملها في مشروع إنشاء بناية الحبوب الجديدة التي يتم تنفيذها وفق الخطة الاستثمارية من قِبل الشركة العامة لمُعَدَّات الإتصالات والقُدرة بإشراف قسم المشاريع في الشركـة. وقال البيان ان (نسبة إنجاز الاعمال المدنية والميكانيكية للمشروع وصلت الى 50 بالمئة)، مبيناً ان (المشروع مهماً وحيوياً لكونه سيُحدث نقلة نوعية في تطوير وتحسين البيئة الإنتاجية)، لافتاً الى ان (مساحته تبلغ 6 الاف متر مربع وفق المواصفات الفنية المُتفق عليها). واستكملت الشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية، احدى شركات الوزارة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، تأهيل بناية الإدارة التي تضم اقسام الشركة. وبحسب البيان فإن (اعمال التأهيل جاءت بعد تعرض الشركة للتدمير بسبب الإرهاب، لإحياء العمل فيها من جديد تمهيداً لإستكمال الإجراءات والموافقات الرسمية لإعادة العمل في المصانع المتوقفة). على صعيد متصل، حقّقت الشركـة العامـة لصناعـة الاسمـدة الجنوبيـة، في الوزارة، ارباحـاً فـي الانتـاج والايـرادات لشهـر شبـاط الماضي.

أعلى إيرادات

وذكر بيان امس ان (الشركة حقّقت اعلى مستوى في الإنتاج والإيرادات خلال شهر شباط الماضي، للمرة الاولى منذ اكثر من عـام)، ونوه الى (العمل على إعادة الصناعات الإستراتيجية ومتابعة نشاطات الاقسام فيما يتعلق بعمليات الانتاج والصيانة بإشراف الوزير، لتحقيق اعلى الايرادات الممكنة، فضلاً عن زيادة الارباح عبر دعم الخط الإنتاجي الاول على مدار اليوم بطاقة الف طن يومياً لتغطية إحتياجات ومُتطلبات وزارة الزراعة من الاسمدة)، مؤكداً ان (الوزارة ستوَّقع عقوداً جديدة مع الزراعة لتجهيزها بالسماد المحلي)، واضاف ان (هنالك سعي لإعادة مصنع اسمدة ابي الخصيب الى جانب اتلاف المُعدّات القديمة في المصنع، واستحداث مصانع جديدة).