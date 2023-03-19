الصناعة تجهّز بغـداد بمحـولات التوزيـع لديمومة شبكة الكهرباء

بغداد – ابتهال العربي

سلّمت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، وزارة الكهرباء مُحولات توزيع لدعم الجُهد الهندسي والفني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المُحولات سيتم نصبها في بعض مناطق بغداد والمحافظات)، لافتاً الى ان (تجهيز الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في بغداد بمحولات الطاقة). وانجزت شركـة ديالـى العامـة في الوزارة، تصليـح محولـة قُـدرة لصالـح شركـة نقـل الطاقـة الكهربائيـة للمنطقـة الوسطى. وذكر البيان ان (الشركة اصلحت المحولة لصالح الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، بموجب العقد المُبرم بين الطرفيـن)، مبيناً ان (صيانتها وتأهيلها لإستعادة العمل قبل الفترة المُحددة بضمن بنود العقد). من جهتها استكملت شركة اور العامة، تجهيزها كهرباء الوسط بمنتجاتها من القابلوات الكهربائية. وقال بيان امس انها (الملاكات الفنية والهندسية في الشركة انجزت عملية تجهيز المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط بمنتجات القابلوات الكهربائية بطول 35 كيلومتراً، حسب العقد المُبرم بين الجانبين)، واوضح ان (الشركة قادرة على سد حاجة قطاعات الدولة خصوصاً قطاع الكهرباء من مُنتجات القابلوات والأسلاك الكهربائية ووفق المواصفات العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإسناد مشاريع الصيانة والنصب والتأهيل ودعم الشبكة الوطنية).

جودة عالية

مؤكداً (استعداد الشركة لتنفيذ العقود كافة، مع شركات ومديريات وزارة الكهرباء وتجهيزها بما تحتاجه من مواد ذات جودة ومتانة عالية). في غضون ذلك، استحدثت الشركـة العامـة لصناعـات النسيـج والجلـود، احدى شركات الوزارة، ماكنـة الطبـع الحـراري في مصنع الألبسة الجاهزة بالموصل. وبحسب البيان فإن (الشركة استكملت نصب وتشغيل ماكنة الطبع الحراري بما يُسهم في تطوير الخطوط الانتاجية، وتوفير الجهد والوقت والدقة في مختلف انواع الطباعة)، واشار الى (استعداد الشركة للتعاقُد مع القطاعين العام والخاص لتزويدهم بالمُنتجات المحلية المطلوبة). وحقق معمل سمنت سنجـار، في الشركة العامة للسمنت العراقية، اعلـى النسـب خـلال شهـري كانـون الثانـي وشبـاط مـن العـام الجاري. واوضح بيان امس ان (المعمل حقق خلال الشهرين نسبة انتاج 61 بالمئة ومبيعات بنسبة 65 بالمئة)، واضاف ان (الشركة تطمح الى تصدير السمنت لبيعه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، بهدف تفعيل شعار صنع في العراق).

تشغيل محطة

على صعيد متصل، فعّلت دائرة كهرباء ميسان، تشغيل محطة العدل، وانهت اعمال موازنة الاحمال في حي الجمهورية. وقال اعلام الدائرة لـ (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية انجزت اعمال موازنة الاحمال في حي الجمهورية بضمن قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة.

واعادت خط المحطة بعد تعرضه للضرر)، ونوه الى ان (الاعمال تضمنت فك حلحلة الاسلاك الكهربائية وفكها، الى جانب تنظيم شبكة الضغط الواطئ بطول بأسلاك المنيوم، وإعادة مغذي محطة العدل جنوب القضاء).