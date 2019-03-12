إسترجاع 16 طفلاً مختطفاً لدى داعش

الصليب الأحمر: نحو 20 ألف عراقي يعودون من سوريا خلال أسابيع

بغداد – قصي منذر

جنيف – الزمان

توقع مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر امس إعادة نحو 20 ألف عراقي في سوريا بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لداعش إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد . وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب بجنيف في تصريح امس (يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول والأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن نحو 20 ألف شخص بينهم نساء وأطفال). وأضاف ان (الحكومة العراقية اعربت عن رغبتها في عودة هؤلاء، لكن من الواضح أن الوضع ينطوي على تحديات ولاسيما ان هؤلاء الناس يُعتبرون تهديدا أمنيا، وهذا بالتالي يعني أنه سيتعين عليهم المرور عبر عملية فحص). واكد انه (لا يعلم بموعد رسمي لعملية الانتقال الضخمة ، لكنها على حد علمنا انها مسألة أسابيع أو شهور)، مبينا ان (معظم هؤلاء مدنيون على الأرجح لكن قد يكون بينهم مقاتلون)،وتابع إن (هناك نحو 900 طفل دون ذويهم بين النازحين في مخيم الهول وإنهم جاءوا من أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا)، ورأى كابوني انه (من الواضح أننا نتبع نهجا إنسانيا بالأساس ولا نتجاهل التهديدات الأمنية أو البعد السياسي لهذه العودة) ، مبينا ان (أطفالا كثيرين من هؤلاء رأوا آباءهم يسقطون قتلى)، وتابع (ندرك أنها قضية صعبة خاصة في أوروبا لكننا نعتقد أن الحل سيكون من خلال عودة هؤلاء الأطفال والأمهات وذلك لاعتبارات إنسانية حتى إذا نظرت إلى هذا من منظور أمني). وذهب معظم هؤلاء إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا حيث يعيش حاليا هناك نحو 65 ألف شخص في المخيم المكتظ، وكثير من هؤلاء عراقيون فروا بعدما فقد التنظيم الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق. وكان الجيش العراقي قد قال قبل أسبوعين إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا إلى بغداد. وتجري اللجنة الدولية إجراءات تتبع وتجمع رسائل سعيا للم شمل الأسر. وتسعى الحكومات جاهدة، خاصة في أوروبا، لإيجاد سبيل للتعامل مع مئات يشتبه بأنهم متشددون ويريدون العودة من منطقة الصراع ومع أسرهم ، فيما لا تزال صدمة الهجمات التي أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنها عالقة في الأذهان. الى ذلك ، أشرفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى على استرجاع16 طفلا مختطفا لدى داعش في سوريا. وقال بيان لاستخبارات القيادة امس انه (بالتنسيق مع العمليات المشتركة أشرفت قيادة عمليات الحشد في المحافظة على إعادة 16 طفلا عراقيا مختطفا لدى داعش في سوريا)، مبينا ان (العملية تمت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مجموعة من الأطفال الذين اختطفهم داعش أثناء سقوط الموصل حيث تمت متابعة الأمر بالتنسيق مع الجانب السوري)، وأضاف البيان أنه (تم احضار الأطفال البالغ عددهم 16طفلا بينهم 12 طفلا ايزيديا في سنجار وأربعة أطفال من تلعفر وتأمين إيصالهم الى مناطق سكناهم). وقام قيادي داعشي من أهالي كركوك بتسليم نفسه الى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز . وفي لندن، نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين البريطانية مقالا لريتشارد هول مراسلها في منطقة الشرق الأوسط يتناول فيه موضوع الفتيات الإيزيديات اللواتي وقعن في أيدي داعش. ويوضح هول أن (داعش أخذ نحو 3 آلاف فتاة إيزيدية عندما اجتاحوا القرى الواقعة في حوض نهر الفرات شمال العراق ومع بدء الجهود لاستعادة هذه المناطق من داعش كانت الآمال كبيرة في العثور عليهن وإعادتهن إلى أسرهن لكن ذلك لم يحدث).