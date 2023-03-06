الصقور تعبر عقبة الحر وتتأهل لدور الـ 16 من كأس العراق

بغداد- ساري تحسين

تغلب فريق القوة الجوية بكرة القدم امس على مضيفه فريق الحر بهدفين من دون رد ضمن منافسات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العراق . وأقيمت المباراة على ملعب كربلاء الدولي لينجح الصقور في خطف بطاقة التأهل للدور 16 . وسجل ثنائية الصقور كل من المحترف الغاني ويلسون واللاعب حسن رائد.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن تأهل فريق نادي الحدود إلى دور الـ16 من كأس العراق، بعد انسحاب فريق نادي الحويجة من البطولة. ويأتي تأهل الحدود بعد انسحاب فريق الحويجة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها والتي حالت دون استمراره في المنافسة، قبل يوم من انطلاق المباراة المقررة مع الحدود في ملعب الشعب الدولي.