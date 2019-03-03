الصقور تسقط في آبار نفط ميسان بالوقت القاتل

بغداد – ساري تحسين

خسر فريق القوة الجوية امام نظيره نفط ميسان بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة التي جرت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسقطت الصقور في ابار نفط ميسان بالوقت القاتل وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 93 نفذها اللاعب احمد سعيد بنجاح وكان الفريق الضيف قد افتتح التسجيل في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب وسام سعدون ثم اعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ثامر برغش لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل طرد للاعب القوة الجوية سعد ناطق في الدقيقة 44.

وعاد الجويون في الشوط الثاني من خلال تسجيل هدفين الأول بالدقيقة 76 بتوقيع اللاعب عماد محسن ثم عاد اللاعب نفسه بأحراز هدف التعادل في الدقيقة 81 الا ان ركلة الجزاء اجهضت حلم الصقور وحققت المفاجأة لنفط ميسان.