الصفّار يفوز بجائزة ناجي جواد الساعاتي لأدب الرحلات

– ياسين ياس

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة ناجي جواد الساعاتي لأدب الرحلات بدورتها 13 فوز الكاتب والتراثي رفعت مرهون الصفار بجائزتها عن كتابيه (رسائل في الأدب الإخواني بين الصفار والساعاتي) و (محلات بغدادية قديمة ).وضيّفت قاعة الجواهري بالاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الاحتفالية التي اقيمت مساء الاربعاء الماضي بتنظيم من لجنة الحفاظ على تراث الأديب ناجي جواد الساعاتي،وادارها عضو المجلس المركزي في الاتحاد الروائي حسن ،الذي قال ان(ادب الرحلات له ميزة مهمة كونه جنس من الأجناس الادبية يحمل مرونة: شعر،رواية،قصة) مؤكدا ان (جائزة جواد الساعاتي، تعد بصمة عراقية بامتياز ).

والقت كلمة اللجنة المنظمة للاحتفالية ،احلام الساعاتي ممثلة الأستاذ سعد ناجي الساعاتي وراعي الاحتفالية قائلة (مرة أخرى نلتقي في اتحاد ادباء العراق،لنحيي احتفالية جديدة عن مسيرة جائزة الأديب الراحل جواد الساعاتي لادب الرحلات،واحتفالية هذه السنة لها وقع خاص اخر،إذ ارتات لجنة الحفاظ على تراث ناجي جواد،ان تطلق عليها اسم (دورة الوفاء لأصدقاء ومعاصري ناجي جواد الساعاتي )وفي مقدمتهم شيخ التراثيين الاديب رفعت مرهون الصفار). واضافت(استذكر معكم الأخوين اللذين بداءا معنا رحلة الجائزة منذ ايامها الاولى الراحل واثق الهاشمي والكاتب المغيب توفيق التميمي، واسال الله ان يوفقنا ويمد في اعمارنا لكي نحي الاحتفالية القادمة).

اما كلمة العائلة فالقاها باسل الساعاتي قائلا(نحتفل اليوم وللمرة الثالثة عشرة باحياء توزيع جوائز ادب الرحلات باسم الراحل جواد الساعاتي، في الدورات السابقة كان يتم اختيار افضل النصوص الأدبية في كتاب ادب الرحلات للمشاركين، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع الجوائز، هذه الدورة مختلفة حيث يتم تكريم الأصدقاء الذين عاصروا الاديب الراحل).

و شهدت الجلسة تكريم نخبة مميزة من المهتمين بكتابات ونتاج الساعاتي ومنهم رئيس المجمع العلمي العراقي محمد حسين آل ياسين والقاصة سافرة جميل حافظ، و رئيس تحرير جريدة (الزمان) احمد عبد المجيد والناقد فاضل ثامر و مدير عام دار المأمون فلاح العاني والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق الشاعر عمر السراي ، وأمين الشؤون الثقافية للاتحاد الشاعر منذر عبد الحر ، والشاعر ئاوات حسن أمين عضو المجلس المركزي للاتحاد ومدير عام الثقافة الكردية و مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى.وتم توزيع كتاب محلات بغدادية قديمة ورسائل في الأدب الإخواني بين الصفار والساعاتي على الحاضرين بمبادرة من الباحث رفعت الصفار.

والأديب الراحل ناجي جواد الساعاتي كاتب ورحالة ولد عام 1922 وتوفي عام 2009 ?عمل في مجال تجارة الساعات حيث انه ينحدر من أسرة تمتنهن تصليح وبيع الساعات حتى أصبح وكيلا تجاريا لأفخر أنواع الساعات السويسرية وهو حاصل أيضا على شهادة البكلوريوس في الحقوق وكان من أصحاب المجالس الفكرية الثقافية البغدادية التي استقطبت أدباء ومفكرين أمثال مصطفى جواد وحسين محفوظ وجعفر الخليلي والدكتور علي الوردي والشاعر محمد مهدي الجواهري ، وله رحلات عديدة أسفرت عنها عدد من الكتب في صيغة أدب الرحلات ومنها رسائل من الهند ومن وحي السفر اينانا ومن أدب الرسائل ورحلتي إلى أفريقيا العربية،قصة الوقت، كتب قراتها، من وحي الشعر ، مع الأيام، رحلة الى الأندلس، ليبيا، تونس الخضراء، الجزائر والمغرب، سويسرا خيمة العالم) .اما الباحث التراثي رفعت مرهون الصفار فيعد صديقا ورفيق درب للساعاتي جمعتهما علاقة صداقة امتدت على عقود، بدءا من تربيتها معا في محلة واحدة ومرورا بحضورهم الفاعل في مجالس بغداد الأدبية العامرة بالعلماء والشخصيات الأدبية وانتهاءا بكتاب (رسائل في الأدب الإخواني بين الصفار والساعاتي).