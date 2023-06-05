الصفة غير الموصوف – أحمد عبوش

د. أحمد عبوش

ليس من مهام الإنسان أن يقضي على الفساد، وانما من مهامه ان يقضي على الفاسدين…

أي انه لا يمكن القضاء على الكذب، وانما بالإمكان القضاء على الكاذبين… فالصفة غير الموصوف، والألفة غير المألوف.

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من ادّعى انه شبعان، فلن يجد من يطعمه…

ومن ادّعى انه عالم، فلن يجد من يعلمه..

كن طبيعيًا في تعاملك مع الآخرين في الأخذ والعطاء، وإلا ستعصر في أول مواجهة حقيقية لك مع الحياة.

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كان في سابق عهد العراق العظيم عندما صنعت يد احداهم الثور المجنح استمر وجوده لأكثر من خمسة آلاف سنة، ما ذكرني بإحدى الجامعات العراقية الراغبة في دخول التصنيف العالمي التي جلبت أو صنعت ثورًا مجنحًا، ووضعته في رواقٍ خاص لها، ليشاهده الجميع عن كثب… لكن هذا الصنع دام لأقل من خمسة أشهر، فكتبوا عليه يافطة مفادها: الثور تحت الصيانة…