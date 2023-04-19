الصراع يشتد بين الكبار على الصدارة وفوز للنجف بالممتاز

الناصرية – باسم الركابي

بعد كبوتي فقدان صدارة الدوري الممتاز والخروج من بطولة الملك سلمان للفرق الأبطال بهزيمة مريرة من الشباب السعودي الاحد الماضي يعود ويواجةالوصيف الجوية 47 نفط تحت تاثير الحدثين المذكورين نفط ميسان السابع 35 في مباراة تاتي بعد هزيمة الكهرباء وما تركته من أزمة لازالت آثارها قائمة وسط تخبط الادارة بإقالة المدرب قحطان جثير والتاخر بتسمية البديل القادر على إدارة المهمة الفنية في أصعب فترات المسابقة ولكن كل شيء يتوقف على عطاء اللاعبين للدفاع عن الوان الفريق في الدخول برغبة الفوز لاعتبارات مختلفة وتحت ضغط الانصار والكل في الفريق يريد استعادة الصدارة و تجاوز الأزمة وما حصل في الفترة الأخيرة بالسرعة والهدف واضح هو الفوز .

في لقاء مهم والسعي بقوة لاستعادة الصدارة في وضع مختلف وصعب امام رغبة الشرطة في السيطرة عليها بأي ملعب وعدم التفريط بها تحت أي مسوغ كان في افضل فترة يمر فيها ويريد الاستمتاع بها مع جمهوره .

كما يتوجب على الجوية خوض لقاء اليوم بحذر شديد في ظل رغبة ميسان في الفوز و للثأر من اكبر هزيمة عندما سقط في ملعبه وتحت انظار جمهوره برباعية نظيفة لكنه سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الطلاب بهدفين لواحد والاستمرار في منافسات الكأس اثر اقصاء كربلاء بهدفين لواحد والاهم تعزيز موقعة الذي احتلة النجف في ظل الحالة الافضل والحماس الانسجام وتقديم المستويات العالية ويدرك عدي اسماعيل ان الفريق سيخوض الاختبار الأصعب ويعول على التشكيل الذي نجح في اخر مواجهتين في الدوري والكأس وجاهز للعب بضمانات الفوز وابقاء الوصيف بازمتة.

تعثر الوصيف

ويامل الكهرباء 45 تعثر الوصيف امام نفط ميسان من اجل التقدم لموقعه خلال لقائة مع نفط البصرة 30 الذي سيخوضة منتشيا بالفوز الجيد على الجوية بثلاثة أهداف لهدفين الاسبوع الأخير واستعادة موقعه الثالث و،سيدافع عنة وسط طموحات الانتقال للثاني في ظل عطاء المجموعة التي استمرت تقدم مباريات كبيرة والسعي لتجاوز المنافس وكلاهما يعرف طبيعة المهمة والسعي لمنح الافضلية لنفسة بعدما واصل الكهرباء الظهور بمستويات عالية ولان تحقيق النتيجة الايجابية مهمة جدا مع تصاعد منافسات المرحلة الحالية و الكل يسعى لتحقيق الكثير امام سباق تحسين المواقع ورغبة البقاء التي تحددها ما تبقى من مباريات من جانبه يامل نفط البصرة استعادة التوازن عقب خسارة كربلاء في البصرة والتراجع للثاني عشر وقبلها الإقصاء من الكاس امام الزوراء لكنه اعتاد الظهور الافضل في قلب العاصمة عبر اداء التشكيل الذي قدم نفسه امام الجوية والزوراء مرتين ويسعى إلى عرقلة الكهرباء والحصول على النقاط الثلاث لدعم الامور لان غير ذلك سيبعدة عن حسابات تحسين المواقع .

فوز مقنع

حقق النجف فوزا مقنعا بتغلبه على زاخو بثلاثة أهداف لواحد ضمن الدور24 من الدوري سجلهاحسين طالب د38 و64 ومحمد زامل د 56 ليخرج مع جهمورة بسعادة النتيجة الافضل الثانية تواليا ومعها التقدم للمركز السابع 36 بفضل تحسن الاداء والقدرة على تسجيل الاهداف وكسر نتائج الارض التي أخذت منه العديد من النقاط قبل دعم الموقف و تجاوز الفترة الصعبة والتطلع لافكار المدرب سعد حافظ الذي استعاد دور الفريق في المنافسة عقب فترة توتر على خلفية تراجع النتائج التي اخذ يعاني منها زاخو والتراجع للخامس عشر26 بعد تعادلين وخسارتين قبلها في ملعب الغريم نوروز.

فوز كربلاء

وحقق كربلاء وفي غضون دقيقتين فوزا مهما بتغلبه على الكرخ بهدفين لواحد سجلهما سامي هاين د54 ومشتاق طالب56 قبل السيطرة على اخر مباراتين والحصول على نقاطهما كاملة والتقدم للثاني عشر في تغير مؤثر والتأكيد امام جمهوره في قدرته على تحقيق نتائج الفوز في اهم فترات البطولة بعد قهر نفط البصرة في معقلة قبل أن يعود امام جمهوره الذي منحه الثقة في تجاوز مهمة صعبة ولان الكرخ في افضل أحواله الــــــــذي تأثر بالخسارة ليتراجع للتاسع لكنه قادر على العودة بســــــرعةلما يتمتع بالــــــعديد من الوجوه الشابة .

تعادل النفط والديوانية

واستمرت معاناة النفط والديوانية بعد تعادلهما بهدف ليرفع المضيف رصيده إلى 20 على بعد نقطة من القاسم ويقترب امام عملية تحقيق الهروب من منطقة الهبوط وبحاجة إلى عمل اكبر سعيا لقب الامور امام تراجع الوسط والقاسم فيما استمر الديوانية دون ردة فعل وانعدام التفاعل مع المباريات حتى مع الفرق التي هي بمستواه.