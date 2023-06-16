الصراصير‭ ‬تغزو ولاية‭ ‬أمريكية

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غزت‭ ‬ملايين‭ ‬صراصير‭ ‬المورمون‭ ‬بلدة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا،‭ ‬إذ‭ ‬غطت‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات‭ ‬منازل‭ ‬المنطقة‭ ‬الأميركية‭ ‬وطرقها،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬مسألة‭ ‬صعبة‭. ‬وهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أنها‭ ‬عادية،‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬وتثير‭ ‬قلق‭ ‬سكان‭ ‬إلكو‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬20600‭ ‬ألف‭. ‬وقالت‭ ‬المقيمة‭ ‬كوليت‭ ‬رينولدز‭ ‬لشبكة‭ “‬سي‭ ‬بي‭ ‬اس‭” “‬نشعر‭ ‬بالفعل‭ ‬أن‭ ‬الحشرات‭ ‬غزتنا‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تمطر‭”. ‬وقالت‭ ‬مقيمة‭ ‬أخرى‭ ‬تدعى‭ ‬ستيفاني‭ ‬غاريت‭ ‬إنّ‭ “‬الحشرات‭ ‬تزحف‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬وتثير‭ ‬القشعريرة‭. ‬الوضع‭ ‬مقرف‭ ‬جداً‭”. ‬وصعّب‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬وصول‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬وقال‭ ‬ستيف‭ ‬بوروز‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬نورث‭ ‬إيسترن‭ ‬نيفادا‭ ‬الإقليمي‭ ‬لقناة‭ “‬كاي‭ ‬اس‭ ‬ال‭ ‬تي‭ ‬في‭” ‬المحلية‭ “‬لكي‭ ‬ننقل‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬تعيّن‭ ‬علينا‭ ‬إرسال‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬منازل‭ ‬المرضى‭ ‬مع‭ ‬مكانس‭”. ‬وأوضح‭ ‬عالم‭ ‬الحشرات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬بولاية‭ ‬نيفادا‭ ‬جيف‭ ‬نايت‭ ‬انّ‭ ‬أسراب‭ ‬الحشرات‭ ‬هذه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولكنها‭ ‬باتت‭ ‬أوضح‭ ‬مع‭ ‬إشغال‭ ‬السكان‭ ‬المناطق‭ ‬البرية‭.‬

وما‭ ‬يثير‭ ‬استياء‭ ‬سكان‭ ‬إلكو‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬خيارات‭ ‬محدودة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭.‬

وقال‭ ‬نايت‭ “‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬مبيدات‭ ‬الحشرات‭ (…) ‬وثمة‭ ‬خيار‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬غض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المسألة،‭ ‬وسينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬بذهابها‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭”.‬