الصدر يمنع السياسيين من إحياء إستشهاد والده

النجف – سعدون الجابري.. وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، بمنع أصحاب القضية من دخول عزاء ومرقد والده، او حضور السياسيين والاقتصار على السياسيين الصدريين خلال احياء الذكرى 25 لاستشهاد والده . وقال المقرب من رئيس التيار صالح محمد العراقي في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس إن (التعليمات المباشرة من قبل الصدر بشأن ذكرى الشهادة الخامسة والعشرون لوالده ، تتضمن نشر السواد من قبل المحبين على بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم ، والسير من الاماكن المخصصة وهي أطراف النجف أو ما تعينه اللجنة المركزية قدر المستطاع )، واضاف (يمنع حضور ودخول أصحاب القضية الى العزاء والمرقد الشريف ،وكذلك كل من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم ، كما يمنع حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على الصدريين فقط).