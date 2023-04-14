الإطاحة بأمين مجموعة غامضة وعدد من أتباعه أصحاب القضية

الصدر يغلق حسابه في تويتر ويجمّد نشاط تياره عقب حملة بمسجد الكوفة

بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

قرر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،اغلاق حسابه على تويتر بعد قرار تجميد غالبية نشاطات التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق لمدة لا تقل عن عام بسبب حملة اطلقها مجموعة يطلقون على انفسهم اصحاب القضية تدعو الى مبايعة الامام المنتظر عليه السلام. وجاء في تغريدة الصدر تابعتها (الزمان) امس (أن أكون مصلحاً للعراق ولا أستطع أن أصلح التيار الصدري فهذه خطيئة. وأن أستمر في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين وبعض الموبقات، فهذا أمر جلل)، واضاف انه (من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد، لمدة لا تقل عن سنة ،وكذلك يغلق مرقد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر). وشدد إمام جمعة مسجد الكوفة المعظم كاظم الحسيني ،على وحدة الصف ونبذ التأويلات التخيلية وأفكار الغلاة الباطلة. وقال الحسيني خلال الخطبة إن (واحدًا من أهم أسباب شهادة الإمام علي عليه السلام، هو تخاذل بعض قواعده الشعبية الذين جلبتهم الظروف إلى الاصطفاف معه في قضيته العادلة ولم يجلبهم الإخلاص والصدق). وفي وقت سابق، أعلن المقرب من رئيس التيار صالح محمد العراقي ، إلغاء مراسم الاعتكاف في مسجد الكوفة على خلفية حراك لمجموعة أغضب الصدري، في الليلة الأهم من شهر رمضان بالنسبة للمسلمين.ويأتي أعلان الصدر، بعد تداول منصات اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ،مقطع فيديو منسوبًا لأحد مؤيدي جماعة غامضة تطلق على نفسها أنصار القضية دعا خلاله إلى حملة اعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر مقتدى الصدر، في أشارة الى الأمام الغائب المهدي عليه السلام. ونظمت المجموعة ، وهم من الموالين للتيار الصدري، تحركت أثناء الاعتكاف في مسجد الكوفة دعت فيها إلى مبايعة رئيس التيار الصدري بوصفه الإمام المهدي. وتناقلت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر رئيس المجموعة وهو يقول (في هذه الأيام المباركة، العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ستكون هناك حملة إعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر الصدر عليه السلام) على حد تعبيره. وأضاف (سنبايعه ونعلن أنه هو الإمام المنتظر ونكون تحت ركابه وفي نصرته، فلا تخذلوا إمام زمانكم) على حد قوله. من جانبه ، افاد مصدر بإن (هذه المجموعة من محافظة ميسان ، وكان الصدر قد طردهم بعدنا طلبوا منه رؤية ظهره ، اعتقاداً منهم بوجود الختم ، فطالبهم بالرجوع لأهلهم لانه ليس صاحب هذة القضية ،فإطلقت عليهم تسمية القضية ،حيث طالب السلطات بالقبض عليهم، لكنهم كانوا يقولون ان الامام سوف يتبرأ من اصحابه، وبعدها وصل الامر ما وصل الان) على حد تعبير المصدر. وأعتاد الصدر الذي ينادي باستمرار لمحاربة الفساد السياسي أن يفاجئ أنصاره وخصومه بقرارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال العام الماضي كان قد اعلن انسحابه من الحياة السياسية. ويحظى رئيس التيار بقاعدة شبعية واسعة بفضل تراث عائلته التي تنتمي الى سلالة النبوة، ولديه مئات الآلاف من الأنصار الذين يطيعون أوامره، نصرة لوالده الذي اغتيل على عام 1999 وما زالت ذكراه تحظى باحترام واسع من قبل غالبية العراقيين. وتمارس هيئة التراث نشاطات ثقافية دينية، ويطلق عليها تسمية براني على بهو واسع قرب مبنى مرقد أئمة ورجال الدين البارزين. من جانبها، قررت محكمة تحقيق الكرخ ببغداد، توقيف 65 متهماً من افراد ما يسمى أصحاب القضية التي تروج لافكار تسبب اثارة الفتن والاخلال بالأمن المجتمعي. وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق الكرخ قررت توقيف 65 متهمًا من أفراد عصابة ما يسمى أصحاب القضية التي تروج لأفكار تسبب بإثارة الفتن والاخلال بالأمن المجتمعي)، واضاف ان (قرار المحكمة جاء بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ،كونه الجهة المختصة بالتحقيق). وأعلن الصدر العام الماضي وبعد انسداد سياسي يتعلق بتسمية رئيس وزراء للبلاد، انسحابه النهائي من العمل السياسي، الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات مسلحة دامية في بغداد بين أنصاره من جهة وفصائل من جهة أخرى. وسبق أن أعلن نواب الكتلة الصدرية ،استقالة نوابها 73 نائبا، كانوا يمثلون اكبر كتلة سياسية في مجلس النواب.